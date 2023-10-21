КПП «Рафах» для помощи Газе официально открылся

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Передача гуманитарной помощи от медицинского персонала Областной клинической больницы №3. Челябинск, гуманитарная помощь
Первые грузовики с гумпомощью проехали через КПП «Рафах», сообщает Al-Quahera al-Ihbariya Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На границе Египта с Газой открылся пограничный пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.

«КПП „Рафах“ открылся для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа», — сообщает телеканал. Там добавили, что первые грузовики с гумпомощью въезжают в анклав.

Президент США Джо Байден заявлял, что власти Египта откроют пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Предполагается, что около 20 грузовиков будет использовано для передачи гуманитарной помощи через этот коридор.

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На границе Египта с Газой открылся пограничный пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya. «КПП „Рафах“ открылся для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа», — сообщает телеканал. Там добавили, что первые грузовики с гумпомощью въезжают в анклав. Президент США Джо Байден заявлял, что власти Египта откроют пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Предполагается, что около 20 грузовиков будет использовано для передачи гуманитарной помощи через этот коридор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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