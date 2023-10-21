КПП «Рафах» для помощи Газе официально открылся

Первые грузовики с гумпомощью проехали через КПП «Рафах», сообщает Al-Quahera al-Ihbariya
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На границе Египта с Газой открылся пограничный пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.
«КПП „Рафах“ открылся для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа», —
Президент США Джо Байден заявлял, что власти Египта откроют пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Предполагается, что около 20 грузовиков будет использовано для передачи гуманитарной помощи через этот коридор.
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