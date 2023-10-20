Самолет Utair отстранили от полетов из-за проблем с закрылками

Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки.
«Рейс авиакомпании Utair из Москвы (Внуково) в Когалым (ХМАО). В процессе захода на посадку после установки рукоятки выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании для выполнения поиска причин проявления неисправности», — сообщает сервис AVIAINCIDEN.
Инцидент произошел при выполнении рейса 19 октября. Командир воздушного судна продолжил заход на посадку.
Ранее авиакомпания Utair прервала рейс из Ижевска в Нижневартовск (ХМАО). Причина ЧП заключалась в выбитом генераторе правого двигателя. Самолет покинул взлетную полосу самостоятельно.
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