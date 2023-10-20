Самолет Utair отстранили от полетов из-за проблем с закрылками

21 октября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Проблема с закрылками у самолета Utair обнаружилась во время посадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки. «Рейс авиакомпании Utair из Москвы (Внуково) в Когалым (ХМАО). В процессе захода на посадку после установки рукоятки выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании для выполнения поиска причин проявления неисправности», — сообщает сервис AVIAINCIDEN. Инцидент произошел при выполнении рейса 19 октября. Командир воздушного судна продолжил заход на посадку. Ранее авиакомпания Utair прервала рейс из Ижевска в Нижневартовск (ХМАО). Причина ЧП заключалась в выбитом генераторе правого двигателя. Самолет покинул взлетную полосу самостоятельно.

Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки. «Рейс авиакомпании Utair из Москвы (Внуково) в Когалым (ХМАО). В процессе захода на посадку после установки рукоятки выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании для выполнения поиска причин проявления неисправности», — сообщает сервис AVIAINCIDEN. Инцидент произошел при выполнении рейса 19 октября. Командир воздушного судна продолжил заход на посадку. Ранее авиакомпания Utair прервала рейс из Ижевска в Нижневартовск (ХМАО). Причина ЧП заключалась в выбитом генераторе правого двигателя. Самолет покинул взлетную полосу самостоятельно.