20 октября 2023

Самолет Utair отстранили от полетов из-за проблем с закрылками

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Проблема с закрылками у самолета Utair обнаружилась во время посадки Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки.

«Рейс авиакомпании Utair из Москвы (Внуково) в Когалым (ХМАО). В процессе захода на посадку после установки рукоятки выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании для выполнения поиска причин проявления неисправности», — сообщает сервис AVIAINCIDEN.

Инцидент произошел при выполнении рейса 19 октября. Командир воздушного судна продолжил заход на посадку.

Ранее авиакомпания Utair прервала рейс из Ижевска в Нижневартовск (ХМАО). Причина ЧП заключалась в выбитом генераторе правого двигателя. Самолет покинул взлетную полосу самостоятельно.

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Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки. «Рейс авиакомпании Utair из Москвы (Внуково) в Когалым (ХМАО). В процессе захода на посадку после установки рукоятки выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Эксплуатация ВС приостановлена решением авиакомпании для выполнения поиска причин проявления неисправности», — сообщает сервис AVIAINCIDEN. Инцидент произошел при выполнении рейса 19 октября. Командир воздушного судна продолжил заход на посадку. Ранее авиакомпания Utair прервала рейс из Ижевска в Нижневартовск (ХМАО). Причина ЧП заключалась в выбитом генераторе правого двигателя. Самолет покинул взлетную полосу самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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