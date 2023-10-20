20 октября 2023

Друзья рассказали, как утонул в Таиланде екатеринбургский диджей

Утонувший в Тайланде диджей из Екатеринбурга вырывался от спасателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, море берег
По словам друзей, диджей несколько раз уплывал от пирса и возвращался обратно, не реагируя на указания товарищей Фото:

Екатеринбургский диджей Павел Штаер вел себя странно перед гибелью, уплывая от своих спасателей. Его почти удалось вытянуть на берег, но он вырвался и скрылся в воде. Об этом URA.RU рассказали его русские друзья, которые живут на острове Панган (Таиланд).

«Я спустился первым к нему [когда Паша прыгнул], начал звать его к себе, он подплыл. Я стоял на острых ракушках своим весом и еще вытягивал его и почти вытащил. В какой-то момент он просто откинул мою руку и уплыл за угол, что-то бормоча. Я его перестал видеть», — рассказывал в переписке очевидец события другим друзьям. Скрины сообщений есть в распоряжении редакции.

По словам молодого человека, ни он, ни девушка диджея Наташа не понимают, что произошло и почему Павел вдруг стал агрессивен. «Мы сидели, слушали музыку и все было очень позитивно. Никто ни с кем ничего не выяснял, не было никаких неприятных разговоров. Паша с Наташей тоже не ссорились», — уверяет свидетель трагических событий.

Павел Штаер утонул возле острова Панган 16 октября. Последние несколько лет он жил со своей девушкой в Таиланде. Уральские друзья рассказывали о нем, как о талантливом и жизнерадостном человеке.

Последние годы диджей жил в Таиланде
Последние годы диджей жил в Таиланде
Фото:

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Екатеринбургский диджей Павел Штаер вел себя странно перед гибелью, уплывая от своих спасателей. Его почти удалось вытянуть на берег, но он вырвался и скрылся в воде. Об этом URA.RU рассказали его русские друзья, которые живут на острове Панган (Таиланд). «Я спустился первым к нему [когда Паша прыгнул], начал звать его к себе, он подплыл. Я стоял на острых ракушках своим весом и еще вытягивал его и почти вытащил. В какой-то момент он просто откинул мою руку и уплыл за угол, что-то бормоча. Я его перестал видеть», — рассказывал в переписке очевидец события другим друзьям. Скрины сообщений есть в распоряжении редакции. По словам молодого человека, ни он, ни девушка диджея Наташа не понимают, что произошло и почему Павел вдруг стал агрессивен. «Мы сидели, слушали музыку и все было очень позитивно. Никто ни с кем ничего не выяснял, не было никаких неприятных разговоров. Паша с Наташей тоже не ссорились», — уверяет свидетель трагических событий. Павел Штаер утонул возле острова Панган 16 октября. Последние несколько лет он жил со своей девушкой в Таиланде. Уральские друзья рассказывали о нем, как о талантливом и жизнерадостном человеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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