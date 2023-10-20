Друзья рассказали, как утонул в Таиланде екатеринбургский диджей

Утонувший в Тайланде диджей из Екатеринбурга вырывался от спасателей

21 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

По словам друзей, диджей несколько раз уплывал от пирса и возвращался обратно, не реагируя на указания товарищей Фото: Алена Полозова © URA.RU Екатеринбургский диджей Павел Штаер вел себя странно перед гибелью, уплывая от своих спасателей. Его почти удалось вытянуть на берег, но он вырвался и скрылся в воде. Об этом URA.RU рассказали его русские друзья, которые живут на острове Панган (Таиланд). «Я спустился первым к нему [когда Паша прыгнул], начал звать его к себе, он подплыл. Я стоял на острых ракушках своим весом и еще вытягивал его и почти вытащил. В какой-то момент он просто откинул мою руку и уплыл за угол, что-то бормоча. Я его перестал видеть», — рассказывал в переписке очевидец события другим друзьям. Скрины сообщений есть в распоряжении редакции. По словам молодого человека, ни он, ни девушка диджея Наташа не понимают, что произошло и почему Павел вдруг стал агрессивен. «Мы сидели, слушали музыку и все было очень позитивно. Никто ни с кем ничего не выяснял, не было никаких неприятных разговоров. Паша с Наташей тоже не ссорились», — уверяет свидетель трагических событий. Павел Штаер утонул возле острова Панган 16 октября. Последние несколько лет он жил со своей девушкой в Таиланде. Уральские друзья рассказывали о нем, как о талантливом и жизнерадостном человеке. Последние годы диджей жил в Таиланде Фото: страница Павла Штаера во «ВКонтакте»

Екатеринбургский диджей Павел Штаер вел себя странно перед гибелью, уплывая от своих спасателей. Его почти удалось вытянуть на берег, но он вырвался и скрылся в воде. Об этом URA.RU рассказали его русские друзья, которые живут на острове Панган (Таиланд). «Я спустился первым к нему [когда Паша прыгнул], начал звать его к себе, он подплыл. Я стоял на острых ракушках своим весом и еще вытягивал его и почти вытащил. В какой-то момент он просто откинул мою руку и уплыл за угол, что-то бормоча. Я его перестал видеть», — рассказывал в переписке очевидец события другим друзьям. Скрины сообщений есть в распоряжении редакции. По словам молодого человека, ни он, ни девушка диджея Наташа не понимают, что произошло и почему Павел вдруг стал агрессивен. «Мы сидели, слушали музыку и все было очень позитивно. Никто ни с кем ничего не выяснял, не было никаких неприятных разговоров. Паша с Наташей тоже не ссорились», — уверяет свидетель трагических событий. Павел Штаер утонул возле острова Панган 16 октября. Последние несколько лет он жил со своей девушкой в Таиланде. Уральские друзья рассказывали о нем, как о талантливом и жизнерадостном человеке.