За три дня свердловские инспекторы отстранили от вождения сотни водителей

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции за три дня пресекли 3,9 тысячи грубых нарушений ПДД, а отстранили от вождения 248 автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«В ходе массовых проверок с вечера минувший пятницы по воскресенье автоинспекторы Свердловской области пресекли более 3,9 тысяч грубых нарушений ПДД. От процесса вождения отстранены 248 автомобилистов, из них 106 управляли транспортом в нетрезвом виде, из числа которых 9 — в состоянии опьянения повторно, в отношении их возбуждены уголовные производства», — сказано в сообщении. На спецстоянку помещено 196 автомобиля и мотоциклов.
В пресс-службе ведомства отметили, что с начала 2023 года в Свердловской области на 17% выросло количество ДТП по вине пьяных водителей. «За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а за повторное нарушение нетрезвому автомобилисту грозит уголовное наказание и конфискация транспорта», — напомнили в Госавтоинспекции.
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