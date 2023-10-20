Утонувшего екатеринбургского диджея кремируют в Таиланде

Последние годы Павел жил и работал в Таиланде
Павла Штаера — екатеринбургского диджея, утонувшего на острове Панган — кремируют в Таиланде. Это сообщил URA.RU один из его знакомых.
«Тело не повезут. Будет кремация на Пангане, потом прах отправят в Россию», — сказал приятель диджея, который тоже живет в Таиланде.
Павел Штаер утонул 16 октября возле острова Панган. Друзья рассказывали, что перед гибелью он вел себя странно и агрессивно. Якобы екатеринбуржец оттолкнул от себя руку товарища, который почти было вытащил его на берег.
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