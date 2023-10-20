20 октября 2023

Утонувшего екатеринбургского диджея кремируют в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Последние годы Павел жил и работал в Таиланде Фото:

Павла Штаера — екатеринбургского диджея, утонувшего на острове Панган — кремируют в Таиланде. Это сообщил URA.RU один из его знакомых.

«Тело не повезут. Будет кремация на Пангане, потом прах отправят в Россию», — сказал приятель диджея, который тоже живет в Таиланде.

Павел Штаер утонул 16 октября возле острова Панган. Друзья рассказывали, что перед гибелью он вел себя странно и агрессивно. Якобы екатеринбуржец оттолкнул от себя руку товарища, который почти было вытащил его на берег.

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Павла Штаера — екатеринбургского диджея, утонувшего на острове Панган — кремируют в Таиланде. Это сообщил URA.RU один из его знакомых. «Тело не повезут. Будет кремация на Пангане, потом прах отправят в Россию», — сказал приятель диджея, который тоже живет в Таиланде. Павел Штаер утонул 16 октября возле острова Панган. Друзья рассказывали, что перед гибелью он вел себя странно и агрессивно. Якобы екатеринбуржец оттолкнул от себя руку товарища, который почти было вытащил его на берег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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