20 октября 2023

Губернатор Шумков рассказал об открытии нового цеха в Курганской области

В Курганской области открылся цех по производству комбикормов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, корм для скота
В предприятие по производству корма для скота инвестировано более 30 миллионов рублей Фото:

В деревне Куликово Курганской области открылся цех по производству комбикормов. В него инвестировано более 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«У нас сегодня приятный повод. Открываем в деревне Куликово цех по производству комбикормов. В небольшое сельское производство инвестировали более 30 миллионов рублей. Создано восемь рабочих мест», — рассказал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Курганской области на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц сократилось производство молока и яиц. В сельскохозяйственных организациях региона сосредоточено 45% производства скота на убой, при этом производство молока уменьшилось на 1%, яиц — на 2%.

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В деревне Куликово Курганской области открылся цех по производству комбикормов. В него инвестировано более 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «У нас сегодня приятный повод. Открываем в деревне Куликово цех по производству комбикормов. В небольшое сельское производство инвестировали более 30 миллионов рублей. Создано восемь рабочих мест», — рассказал Шумков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Курганской области на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц сократилось производство молока и яиц. В сельскохозяйственных организациях региона сосредоточено 45% производства скота на убой, при этом производство молока уменьшилось на 1%, яиц — на 2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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