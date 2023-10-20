Губернатор Шумков рассказал об открытии нового цеха в Курганской области

В деревне Куликово Курганской области открылся цех по производству комбикормов. В него инвестировано более 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«У нас сегодня приятный повод. Открываем в деревне Куликово цех по производству комбикормов. В небольшое сельское производство инвестировали более 30 миллионов рублей. Создано восемь рабочих мест», — рассказал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Курганской области на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц сократилось производство молока и яиц. В сельскохозяйственных организациях региона сосредоточено 45% производства скота на убой, при этом производство молока уменьшилось на 1%, яиц — на 2%.
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