20 октября 2023

Шумков пообещал помочь курганскому бойцу СВО найти награду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пообещал бойцу, что найдет его награду Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал бывшему участнику спецоперации на Украине найти его награду. Военный вернулся с фронта и теперь работает на предприятии по производству комбикорма в деревне Куликово, рассказал губернатор в своем telegram-канале.

«Саша вернулся с СВО и работает на новом производстве. Говорит, что в части обещали награду, но она пока не дошла. Напомним, найдем, поможем», — написал Шумков.

Также губернатор рассказал, что в деревни Куликово, Екимово и село Речкино Белозерского округа провели газ. «Завели за счет средств областного бюджета, дополнительно к большой программе с Газпромом. В следующем году будет газифицировано еще пять сел округа», — пояснил Шумков.

Ранее губернатор рассказал, что в Куликово открылся цех по производству комбикормов. Всего в него было инвестировано более 30 миллионов рублей, а также создано восемь рабочих мест.

Бывший боец спецоперации устроился в цех по производству комбикорма
Бывший боец спецоперации устроился в цех по производству комбикорма

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал бывшему участнику спецоперации на Украине найти его награду. Военный вернулся с фронта и теперь работает на предприятии по производству комбикорма в деревне Куликово, рассказал губернатор в своем telegram-канале. «Саша вернулся с СВО и работает на новом производстве. Говорит, что в части обещали награду, но она пока не дошла. Напомним, найдем, поможем», — написал Шумков. Также губернатор рассказал, что в деревни Куликово, Екимово и село Речкино Белозерского округа провели газ. «Завели за счет средств областного бюджета, дополнительно к большой программе с Газпромом. В следующем году будет газифицировано еще пять сел округа», — пояснил Шумков. Ранее губернатор рассказал, что в Куликово открылся цех по производству комбикормов. Всего в него было инвестировано более 30 миллионов рублей, а также создано восемь рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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