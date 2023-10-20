Шумков пообещал помочь курганскому бойцу СВО найти награду. Фото

21 октября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков пообещал бойцу, что найдет его награду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал бывшему участнику спецоперации на Украине найти его награду. Военный вернулся с фронта и теперь работает на предприятии по производству комбикорма в деревне Куликово, рассказал губернатор в своем telegram-канале. «Саша вернулся с СВО и работает на новом производстве. Говорит, что в части обещали награду, но она пока не дошла. Напомним, найдем, поможем», — написал Шумков. Также губернатор рассказал, что в деревни Куликово, Екимово и село Речкино Белозерского округа провели газ. «Завели за счет средств областного бюджета, дополнительно к большой программе с Газпромом. В следующем году будет газифицировано еще пять сел округа», — пояснил Шумков. Ранее губернатор рассказал, что в Куликово открылся цех по производству комбикормов. Всего в него было инвестировано более 30 миллионов рублей, а также создано восемь рабочих мест. Бывший боец спецоперации устроился в цех по производству комбикорма Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/7667

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал бывшему участнику спецоперации на Украине найти его награду. Военный вернулся с фронта и теперь работает на предприятии по производству комбикорма в деревне Куликово, рассказал губернатор в своем telegram-канале. «Саша вернулся с СВО и работает на новом производстве. Говорит, что в части обещали награду, но она пока не дошла. Напомним, найдем, поможем», — написал Шумков. Также губернатор рассказал, что в деревни Куликово, Екимово и село Речкино Белозерского округа провели газ. «Завели за счет средств областного бюджета, дополнительно к большой программе с Газпромом. В следующем году будет газифицировано еще пять сел округа», — пояснил Шумков. Ранее губернатор рассказал, что в Куликово открылся цех по производству комбикормов. Всего в него было инвестировано более 30 миллионов рублей, а также создано восемь рабочих мест.