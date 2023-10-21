ЦАХАЛ не исключает освобождение заложников военным путем

21 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Израиль не отрицает, что заложники будут освобождены военным, а не мирным путем, заявил Авичай Адри Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Люди, которые находятся в плену у палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены военным путем. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри. «Существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом (освобождением заложников — прим. URA.RU). Мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах», — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости. Спикер ЦАХАЛ сообщил, что в плену у ХАМАС находятся люди разных национальностей, некоторых движение уже убило. Ранее ЦАХАЛ сообщал, что в секторе Газа в заложниках находятся минимум 210 человек. В ХАМАС заявляли, что готовы отпустить пленных, если Израиль перестанет наносить удары. Однако сейчас Израиль готов к тому, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа. В ее цели входит уничтожение ХАМАС.

Люди, которые находятся в плену у палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены военным путем. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри. «Существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом (освобождением заложников — прим. URA.RU). Мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах», — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости. Спикер ЦАХАЛ сообщил, что в плену у ХАМАС находятся люди разных национальностей, некоторых движение уже убило. Ранее ЦАХАЛ сообщал, что в секторе Газа в заложниках находятся минимум 210 человек. В ХАМАС заявляли, что готовы отпустить пленных, если Израиль перестанет наносить удары. Однако сейчас Израиль готов к тому, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа. В ее цели входит уничтожение ХАМАС.