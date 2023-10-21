Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Израиль готов к проведению наземной операции, заявил Авичай Адри Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа находится под полной блокадой Израиля. Об этом сообщил спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

«В настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа», — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости. Адри также отметил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. При этом ЦАХАЛ уже готов ввести войска в сектор Газа.

Израиль планирует уничтожить палестинское движение ХАМАС. Точная дата операции еще не известна, она несколько раз откладывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена.

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Сектор Газа находится под полной блокадой Израиля. Об этом сообщил спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри. «В настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа», — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости. Адри также отметил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. При этом ЦАХАЛ уже готов ввести войска в сектор Газа. Израиль планирует уничтожить палестинское движение ХАМАС. Точная дата операции еще не известна, она несколько раз откладывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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