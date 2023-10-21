Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Израиль готов к проведению наземной операции, заявил Авичай Адри
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сектор Газа находится под полной блокадой Израиля. Об этом сообщил спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
«В настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа», — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости. Адри также отметил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. При этом ЦАХАЛ уже готов ввести войска в сектор Газа.
Израиль планирует уничтожить палестинское движение ХАМАС. Точная дата операции еще не известна, она несколько раз откладывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена.
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