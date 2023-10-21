Что делать, если остановили сотрудники ГИБДД

Юрист Поздняков: инспектор ГИБДД не имеет право остановить транспорт от скуки

21 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Патрульный должен объяснять, почему остановил машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник ГИБДД может остановить транспортное средство от скуки или попросить провести осмотр автомобиля. В таких случаях важно знать как свои права, так и права инспектора. Об этом сообщил заместитель директора департамента Роскачества защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг юрист Игорь Поздняков. Инспектору ГИБДД запрещено останавливать транспортные средства от скуки. Это станет правонарушением. Поэтому при каждой остановке транспорта патрульный должен объяснять причину данного действия. Обстоятельства, когда можно останавливать транспорт, приведены в 47 пункте приказа МВД от 2 мая 2023 года № 264. В них входят, например, нарушение требований безопасности на дороге, машина находится в розыске или под подозрением, находящиеся в салоне автомобиля были участниками ДТП или совершили противоправное действие.

Передача документов для проверки инспектором происходит, не выходя из машины. Но есть ситуации, когда водителю потребуется выйти. Например, его болезненный или утомленный вид, для помощи сотрудникам полиции или пострадавшим на дороге, при признаках опьянения и при досмотре.

Согласно Федеральному закону «О полиции», сотрудники ГИБДД имеют право провести осмотр автомобиля. В таком случае у водителя попросят разрешение на осмотр бардачка, багажника и других мест для перевозки вещей. При этом инспектор не имеет права трогать и доставать предметы из салона, а также проникать внутрь машины. Отказаться от осмотра можно, но при наличии оснований к нему сотрудник ГИБДД имеет право воспользоваться статьей 27.9 КоАП РФ. Тогда он может прибегнуть к официальному досмотру, но находящиеся внутри транспортного средства должны выйти. «Не стоит мешать процедуре. В этом случае настаивайте на присутствии двух понятых либо видеозаписи. Сошлитесь на статью 27.9 КоАП РФ. Если требование игнорируют, укажите это в протоколе», — передает слова Позднякова « Парламентская газета» . Патрульный вправе предложить водителю алкотестер, чтобы убедиться в его трезвости. Автолюбитель не обязан соглашаться на этот тест, но в таком случае сотрудник ГИБДД будет вынужден назначить освидетельствование в медицинской организации.

При выписывании для водителя штрафов или при использовании других мер за нарушение нельзя передавать патрульному из рук в руки наличные деньги. Это считается взяткой. В таком случае автолюбитель должен настаивать на оформлении официального документа. В противном случае можно написать жалобу о вымогании взятки.

Водитель вправе ознакомиться и внести изменения в протокол с нарушением и обстоятельствами по делу. Игорь Поздняков уточняет, что с документом нужно ознакомиться в оригинале до того, как водителю будет выдана его копия.

Сотрудник ГИБДД может остановить транспортное средство от скуки или попросить провести осмотр автомобиля. В таких случаях важно знать как свои права, так и права инспектора. Об этом сообщил заместитель директора департамента Роскачества защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг юрист Игорь Поздняков.