Россиянку, пострадавшую в ДТП в Анталье, прооперировали

21 октября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Россиянка, попавшая в ДТП в Анталье, прооперирована Фото: Анна Майорова © URA.RU Пятеро россиян обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса. Одна из пострадавших прооперирована. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. «За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — передают слова консульства РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по факту данного ДТП. Консульство РФ держит этот вопрос под контролем и находится в контакте с надлежащей страховой и туристической компаниями. Ранее сообщалось, что микроавтобус, который следовал из аэропорта в Турции, попал в ДТП. В результате пострадали десять российских туристов, в их числе были дети. Российские СМИ заявили, что пятеро пострадавших были доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели.

Пятеро россиян обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса. Одна из пострадавших прооперирована. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. «За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — передают слова консульства РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по факту данного ДТП. Консульство РФ держит этот вопрос под контролем и находится в контакте с надлежащей страховой и туристической компаниями. Ранее сообщалось, что микроавтобус, который следовал из аэропорта в Турции, попал в ДТП. В результате пострадали десять российских туристов, в их числе были дети. Российские СМИ заявили, что пятеро пострадавших были доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели.