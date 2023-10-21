Россиянку, пострадавшую в ДТП в Анталье, прооперировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицинские ножницы, медицина, хирург, операционное отделение
Россиянка, попавшая в ДТП в Анталье, прооперирована Фото:

Пятеро россиян обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса. Одна из пострадавших прооперирована. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

«За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — передают слова консульства РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по факту данного ДТП. Консульство РФ держит этот вопрос под контролем и находится в контакте с надлежащей страховой и туристической компаниями.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, который следовал из аэропорта в Турции, попал в ДТП. В результате пострадали десять российских туристов, в их числе были дети. Российские СМИ заявили, что пятеро пострадавших были доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятеро россиян обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса. Одна из пострадавших прооперирована. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. «За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — передают слова консульства РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по факту данного ДТП. Консульство РФ держит этот вопрос под контролем и находится в контакте с надлежащей страховой и туристической компаниями. Ранее сообщалось, что микроавтобус, который следовал из аэропорта в Турции, попал в ДТП. В результате пострадали десять российских туристов, в их числе были дети. Российские СМИ заявили, что пятеро пострадавших были доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...