Россиянку, пострадавшую в ДТП в Анталье, прооперировали

Пятеро россиян обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса. Одна из пострадавших прооперирована. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
«За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — передают слова консульства РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по факту данного ДТП. Консульство РФ держит этот вопрос под контролем и находится в контакте с надлежащей страховой и туристической компаниями.
Ранее сообщалось, что микроавтобус, который следовал из аэропорта в Турции, попал в ДТП. В результате пострадали десять российских туристов, в их числе были дети. Российские СМИ заявили, что пятеро пострадавших были доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели.
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