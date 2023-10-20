Екатеринбуржцы купили билеты в Таиланд в шесть раз дешевле, но их аннулировали

21 октября 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что в шесть раз дешевле обычного Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Екатеринбурга купили билеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот», но позднее их аннулировали. Обычная цена за перелет туда и обратно — 120 тысяч рублей, но екатеринбуржцы купили дешевые билеты за 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети. «„Аэрофлот“ аннулировал билеты пассажиров, купивших дешевые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. На днях туристы заметили дешевые билеты „Аэрофлота“ в Таиланд на ноябрь, март и февраль: до 20 тысяч за перелет туда и обратно вместо 120 тысяч. Купить их успели 400—500 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Позднее екатеринбуржцам сообщили, что их билеты «некорректно оформлены» и аннулированы. Пассажирам объяснили, что цены упали из-за технического сбоя, с такими билетами екатеринбуржцев на борт не пустят, но предоставят 30% скидку на новые билеты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.

Жители Екатеринбурга купили билеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот», но позднее их аннулировали. Обычная цена за перелет туда и обратно — 120 тысяч рублей, но екатеринбуржцы купили дешевые билеты за 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети. «„Аэрофлот“ аннулировал билеты пассажиров, купивших дешевые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. На днях туристы заметили дешевые билеты „Аэрофлота“ в Таиланд на ноябрь, март и февраль: до 20 тысяч за перелет туда и обратно вместо 120 тысяч. Купить их успели 400—500 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Позднее екатеринбуржцам сообщили, что их билеты «некорректно оформлены» и аннулированы. Пассажирам объяснили, что цены упали из-за технического сбоя, с такими билетами екатеринбуржцев на борт не пустят, но предоставят 30% скидку на новые билеты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.