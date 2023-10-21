Участники саммита по Палестине поссорились из-за формулировок

Sky News Arabia: участники саммита мира в Каире не примут итоговое заявление
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Из-за споров по поводу формулировок арабские и европейские делегации не примут итоговое заявление Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за разногласий в формулировке «право Израиля на самооборону» арабские и европейские делегации не примут итоговое заявление. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — передает телеканал. Также, по информации его источников, между европейскими и арабскими делегациями возникли споры в связи с формулировкой «право Израиля на самооборону». Также разногласия коснулись осуждения боевиков палестинского движения ХАМАС.

По информации канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, проводя Каирский саммит мира по Палестине, Египет стремился достичь единой позиции всех стран участниц по вопросу защиты мирного населения сектора Газа. А также Фаттаха ас-Сиси призывал не допустить распространения палестино-израильского конфликта на другие территории Ближнего Востока.

Ранее МИД РФ призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин придерживается такой позиции, что урегулирования конфликта на Ближнем Востоке возможно только с помощью утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы. Она предусматривает создание независимого палестинского государства.

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Из-за разногласий в формулировке «право Израиля на самооборону» арабские и европейские делегации не примут итоговое заявление. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. «Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — передает телеканал. Также, по информации его источников, между европейскими и арабскими делегациями возникли споры в связи с формулировкой «право Израиля на самооборону». Также разногласия коснулись осуждения боевиков палестинского движения ХАМАС. По информации канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, проводя Каирский саммит мира по Палестине, Египет стремился достичь единой позиции всех стран участниц по вопросу защиты мирного населения сектора Газа. А также Фаттаха ас-Сиси призывал не допустить распространения палестино-израильского конфликта на другие территории Ближнего Востока. Ранее МИД РФ призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин придерживается такой позиции, что урегулирования конфликта на Ближнем Востоке возможно только с помощью утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы. Она предусматривает создание независимого палестинского государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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