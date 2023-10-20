Прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов екатеринбуржев в Таиланд 21 октября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 + Екатеринбуржцы купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург — Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой выясняются сведения об аннулировании авиабилетов из Екатеринбурга в Пхукет, приобретенным пассажирами по заниженному тарифу из-за технического сбоя», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. После проверки прокуратура даст оценку действий авиакомпании. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что цена упала из-за технического сбоя, с такими билетами их не пустят на рейс. Екатеринбуржцам вернут деньги и предоставят 30% скидку на покупку нового билета. Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург — Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой выясняются сведения об аннулировании авиабилетов из Екатеринбурга в Пхукет, приобретенным пассажирами по заниженному тарифу из-за технического сбоя», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. После проверки прокуратура даст оценку действий авиакомпании. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что цена упала из-за технического сбоя, с такими билетами их не пустят на рейс. Екатеринбуржцам вернут деньги и предоставят 30% скидку на покупку нового билета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям