20 октября 2023

Прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов екатеринбуржев в Таиланд

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Екатеринбуржцы купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз Фото:

Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург — Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Свердловской транспортной прокуратурой выясняются сведения об аннулировании авиабилетов из Екатеринбурга в Пхукет, приобретенным пассажирами по заниженному тарифу из-за технического сбоя», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. После проверки прокуратура даст оценку действий авиакомпании.

Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что цена упала из-за технического сбоя, с такими билетами их не пустят на рейс. Екатеринбуржцам вернут деньги и предоставят 30% скидку на покупку нового билета.

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Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась аннулированием билетов авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург — Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой выясняются сведения об аннулировании авиабилетов из Екатеринбурга в Пхукет, приобретенным пассажирами по заниженному тарифу из-за технического сбоя», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. После проверки прокуратура даст оценку действий авиакомпании. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что цена упала из-за технического сбоя, с такими билетами их не пустят на рейс. Екатеринбуржцам вернут деньги и предоставят 30% скидку на покупку нового билета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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