Жители Швеции стали поддерживать Украину только на словах из-за инфляции

SVT Nyheter: жители Швеции стали неохотно жертвовать украинцам свои деньги

22 октября 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Шведы стали неохотно жертвовать деньги украинскому народу из-за инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Швеции стали неохотно собирать пожертвования для Украины из-за инфляции. Об этом сообщила шведский врач украинского происхождения, глава организации по оказанию помощи Украине Екатерина Благодырь. «Жители Швеции на словах горячо поддерживают украинцев. Несмотря на результаты опросов, по которым шведы бьют все рекорды сочувствия в Европе, они очень неохотно отдают деньги на чужой конфликт», — передает слова врача телекомпания SVT Nyheter. Она дополнила, что стала получать меньше пожертвований. Врач считает, что виной тому инфляция. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK.RU . После этого власти Швейцарии приняли стратегию примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины.

Жители Швеции стали неохотно собирать пожертвования для Украины из-за инфляции. Об этом сообщила шведский врач украинского происхождения, глава организации по оказанию помощи Украине Екатерина Благодырь. «Жители Швеции на словах горячо поддерживают украинцев. Несмотря на результаты опросов, по которым шведы бьют все рекорды сочувствия в Европе, они очень неохотно отдают деньги на чужой конфликт», — передает слова врача телекомпания SVT Nyheter. Она дополнила, что стала получать меньше пожертвований. Врач считает, что виной тому инфляция. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK.RU. После этого власти Швейцарии приняли стратегию примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины.