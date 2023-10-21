Байден едва запросил деньги для Украины, как в Раде пожаловались на размер суммы

Депутат Рады Железняк: Байден запросил недостаточно денег для Украины

22 октября 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Верховной раде Украины боятся, что денег конгресса США не хватит на содержание страны в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву не хватит тех денег, которые накануне президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его мнению, для бюджета страны в 2024 году необходимо еще минимум два миллиарда долларов. «На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — написал Железняк. По его мнению, при таком подсчете конгресс США должен выделить еще, как минимум два миллиарда долларов на содержание Украины. 20 октября Байден запросил у конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. По мнению члена палаты представителей США, Марджори Тейлор Грин, конгресс не поддержит запрос администрации Белого дома о выделении финансовой помощи из-за безразличия руководства по отношению к внутренним проблемам страны, передает MK.RU.

Киеву не хватит тех денег, которые накануне президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его мнению, для бюджета страны в 2024 году необходимо еще минимум два миллиарда долларов. «На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — написал Железняк. По его мнению, при таком подсчете конгресс США должен выделить еще, как минимум два миллиарда долларов на содержание Украины. 20 октября Байден запросил у конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. По мнению члена палаты представителей США, Марджори Тейлор Грин, конгресс не поддержит запрос администрации Белого дома о выделении финансовой помощи из-за безразличия руководства по отношению к внутренним проблемам страны, передает MK.RU.