США распространили в СБ ООН проект резолюции по Израилю и Палестине

США рассказали в СБ ООН о своем проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту, в документе содержатся положения осуждающие действия Палестины. Об этом сообщил источник в Брюсселе.
«Около часа назад США распространили свой проект резолюции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собеседника. По его словам, в проекте Вашингтона закреплены положения осуждающие действия ХАМАС, признано право Израиля на самооборону, но при этом нет призыва к прекращению огня.
Ранее США, Британия и Албания выступили против поправок России. В них содержалось осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня, напоминает RT.
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