21 октября 2023

США распространили в СБ ООН проект резолюции по Израилю и Палестине

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Официальный сайт президента Украины, оон
США в своей резолюции Совбеза ООН не призывает к прекращению огня Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США рассказали в СБ ООН о своем проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту, в документе содержатся положения осуждающие действия Палестины. Об этом сообщил источник в Брюсселе.

«Около часа назад США распространили свой проект резолюции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собеседника. По его словам, в проекте Вашингтона закреплены положения осуждающие действия ХАМАС, признано право Израиля на самооборону, но при этом нет призыва к прекращению огня.

Ранее США, Британия и Албания выступили против поправок России. В них содержалось осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня, напоминает RT.

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США рассказали в СБ ООН о своем проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту, в документе содержатся положения осуждающие действия Палестины. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Около часа назад США распространили свой проект резолюции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собеседника. По его словам, в проекте Вашингтона закреплены положения осуждающие действия ХАМАС, признано право Израиля на самооборону, но при этом нет призыва к прекращению огня. Ранее США, Британия и Албания выступили против поправок России. В них содержалось осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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