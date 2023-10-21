США распространили в СБ ООН проект резолюции по Израилю и Палестине

22 октября 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

США в своей резолюции Совбеза ООН не призывает к прекращению огня Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США рассказали в СБ ООН о своем проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту, в документе содержатся положения осуждающие действия Палестины. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Около часа назад США распространили свой проект резолюции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собеседника. По его словам, в проекте Вашингтона закреплены положения осуждающие действия ХАМАС, признано право Израиля на самооборону, но при этом нет призыва к прекращению огня. Ранее США, Британия и Албания выступили против поправок России. В них содержалось осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня, напоминает RT.

США рассказали в СБ ООН о своем проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту, в документе содержатся положения осуждающие действия Палестины. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Около часа назад США распространили свой проект резолюции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собеседника. По его словам, в проекте Вашингтона закреплены положения осуждающие действия ХАМАС, признано право Израиля на самооборону, но при этом нет призыва к прекращению огня. Ранее США, Британия и Албания выступили против поправок России. В них содержалось осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня, напоминает RT.