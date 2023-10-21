В Перми завершился самый продолжительный за последние 20 лет безморозный период 22 октября 2023 в 07:33 Размер текста - 17 + На смену затянувшемуся теплу приходит продолжительная волна холода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми вечером 21 октября завершился безморозный период, который начался 10 мая. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, он оказался одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений. «В Перми завершился безморозный период. Рекорд принадлежит 2003 году, когда ниже нуля температура не опускалась с 7 мая по 20 октября», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в первой половине следующей недели циклон будет заполняться арктическим воздухом, а затем ускорит свое движение на юг, 26—27 октября ожидается существенное арктическое вторжение на Урал. Похолодание может также усилиться за счет мощных снегопадов, которые, предположительно, пройдут в южной и центральной части края в начале следующей недели. Ранее в МЧС предупредили жителей региона о появлении гололедицы. Пермяки рассказывали о выпавшем снеге у аэропорта Большое Савино. Метеорологи ожидают, что сильный снегопад пройдет в Прикамье 23 и 24 октября. В Перми вечером 21 октября завершился безморозный период, который начался 10 мая. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, он оказался одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений. «В Перми завершился безморозный период. Рекорд принадлежит 2003 году, когда ниже нуля температура не опускалась с 7 мая по 20 октября», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в первой половине следующей недели циклон будет заполняться арктическим воздухом, а затем ускорит свое движение на юг, 26—27 октября ожидается существенное арктическое вторжение на Урал. Похолодание может также усилиться за счет мощных снегопадов, которые, предположительно, пройдут в южной и центральной части края в начале следующей недели. Ранее в МЧС предупредили жителей региона о появлении гололедицы. Пермяки рассказывали о выпавшем снеге у аэропорта Большое Савино. Метеорологи ожидают, что сильный снегопад пройдет в Прикамье 23 и 24 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям