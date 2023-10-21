21 октября 2023
20 октября 2023

В Перми завершился самый продолжительный за последние 20 лет безморозный период

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, девушка, зима, ветер, холод
На смену затянувшемуся теплу приходит продолжительная волна холода Фото:

В Перми вечером 21 октября завершился безморозный период, который начался 10 мая. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, он оказался одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений.

«В Перми завершился безморозный период. Рекорд принадлежит 2003 году, когда ниже нуля температура не опускалась с 7 мая по 20 октября», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Метеорологи отмечают, что в первой половине следующей недели циклон будет заполняться арктическим воздухом, а затем ускорит свое движение на юг, 26—27 октября ожидается существенное арктическое вторжение на Урал. Похолодание может также усилиться за счет мощных снегопадов, которые, предположительно, пройдут в южной и центральной части края в начале следующей недели.

Ранее в МЧС предупредили жителей региона о появлении гололедицы. Пермяки рассказывали о выпавшем снеге у аэропорта Большое Савино. Метеорологи ожидают, что сильный снегопад пройдет в Прикамье 23 и 24 октября.

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В Перми вечером 21 октября завершился безморозный период, который начался 10 мая. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, он оказался одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений. «В Перми завершился безморозный период. Рекорд принадлежит 2003 году, когда ниже нуля температура не опускалась с 7 мая по 20 октября», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в первой половине следующей недели циклон будет заполняться арктическим воздухом, а затем ускорит свое движение на юг, 26—27 октября ожидается существенное арктическое вторжение на Урал. Похолодание может также усилиться за счет мощных снегопадов, которые, предположительно, пройдут в южной и центральной части края в начале следующей недели. Ранее в МЧС предупредили жителей региона о появлении гололедицы. Пермяки рассказывали о выпавшем снеге у аэропорта Большое Савино. Метеорологи ожидают, что сильный снегопад пройдет в Прикамье 23 и 24 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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