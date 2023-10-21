Губернатор Шумков рассказал, сколько зерна собрали в Курганской области до первого снега

Два миллиона тонн зерна в Курганской области успели собрать до первого снега
В Курганской области до первого снега успели собрать два миллиона тонн зерна. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Вышли до первого снега по урожаю зерна на два миллиона тонн. Молодцы земляки!» — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Мокроусовском округе аграрии первыми завершили уборочную кампанию. Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проявил интерес к зерну, технике и удобрениям, которые производят в Курганской области. Он выразил уверенность в том, что соседний регион будет наращивать свое представительство в Казахстане.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!