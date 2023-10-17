Курганский губернатор назвал округ, который первым завершил уборку зерна

Аграрии из Мокроусовского округа завершили уборку зерна

18 октября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Курганские аграрии почти собрали два млн тонн зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области аграрии первыми завершили уборочную кампанию. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Аграрии Мокроусовского округа первыми в регионе завершили уборку. Уборочная кампания в стадии завершения в целом по региону — урожай собрали на 96% площадей. Вышли на 1,9 млн тонн», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». В сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании в регионе удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области аграрии первыми завершили уборочную кампанию. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Аграрии Мокроусовского округа первыми в регионе завершили уборку. Уборочная кампания в стадии завершения в целом по региону — урожай собрали на 96% площадей. Вышли на 1,9 млн тонн», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». В сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании в регионе удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.