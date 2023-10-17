17 октября 2023

Курганский губернатор назвал округ, который первым завершил уборку зерна

Аграрии из Мокроусовского округа завершили уборку зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Курганские аграрии почти собрали два млн тонн зерна Фото:

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области аграрии первыми завершили уборочную кампанию. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Аграрии Мокроусовского округа первыми в регионе завершили уборку. Уборочная кампания в стадии завершения в целом по региону — урожай собрали на 96% площадей. Вышли на 1,9 млн тонн», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

В сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо.

Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании в регионе удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.

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В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области аграрии первыми завершили уборочную кампанию. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Аграрии Мокроусовского округа первыми в регионе завершили уборку. Уборочная кампания в стадии завершения в целом по региону — урожай собрали на 96% площадей. Вышли на 1,9 млн тонн», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». В сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании в регионе удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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