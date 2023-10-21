Пермские власти рассказали, когда планируется открытие нового зоопарка Вице-премьер Алякринский: пермский зоопарк планируется открыть к лету 2024 года 22 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 + Зоопарк могут открыть к лету 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый комплекс пермского зоопарка может открыться к лету 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский. «Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, будет даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, что-то еще не отторговано. Зоопарк будет развиваться, модернизироваться. Думаю, что для посетителей он откроется летом следующего года», — рассказал Алякринский изданию «Коммерсант-Прикамье». Строительство нового зоопарка ведется с 2017 года. По словам Алякринского, в прошлом году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него постепенно перевозят животных из старого зоопарка. Ранее сообщалось, что строительство нового зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей и оценивается в 6,68 миллиарда. В предыдущей редакции инвестиционной программы региона значилась цифра в 6,14 миллиарда рублей. Новый комплекс пермского зоопарка может открыться к лету 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский. «Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, будет даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, что-то еще не отторговано. Зоопарк будет развиваться, модернизироваться. Думаю, что для посетителей он откроется летом следующего года», — рассказал Алякринский изданию «Коммерсант-Прикамье». Строительство нового зоопарка ведется с 2017 года. По словам Алякринского, в прошлом году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него постепенно перевозят животных из старого зоопарка. Ранее сообщалось, что строительство нового зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей и оценивается в 6,68 миллиарда. В предыдущей редакции инвестиционной программы региона значилась цифра в 6,14 миллиарда рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям