Пермские власти рассказали, когда планируется открытие нового зоопарка

Новый комплекс пермского зоопарка может открыться к лету 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский.
«Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, будет даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, что-то еще не отторговано. Зоопарк будет развиваться, модернизироваться. Думаю, что для посетителей он откроется летом следующего года», — рассказал Алякринский изданию «Коммерсант-Прикамье».
Строительство нового зоопарка ведется с 2017 года. По словам Алякринского, в прошлом году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него постепенно перевозят животных из старого зоопарка.
Ранее сообщалось, что строительство нового зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей и оценивается в 6,68 миллиарда. В предыдущей редакции инвестиционной программы региона значилась цифра в 6,14 миллиарда рублей.
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