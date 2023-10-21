21 октября 2023
20 октября 2023

Пермские власти рассказали, когда планируется открытие нового зоопарка

Вице-премьер Алякринский: пермский зоопарк планируется открыть к лету 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, зоопарк пермь
Зоопарк могут открыть к лету 2024 года Фото:

Новый комплекс пермского зоопарка может открыться к лету 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский.

«Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, будет даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, что-то еще не отторговано. Зоопарк будет развиваться, модернизироваться. Думаю, что для посетителей он откроется летом следующего года», — рассказал Алякринский изданию «Коммерсант-Прикамье».

Строительство нового зоопарка ведется с 2017 года. По словам Алякринского, в прошлом году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него постепенно перевозят животных из старого зоопарка.

Ранее сообщалось, что строительство нового зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей и оценивается в 6,68 миллиарда. В предыдущей редакции инвестиционной программы региона значилась цифра в 6,14 миллиарда рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый комплекс пермского зоопарка может открыться к лету 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский. «Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, будет даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, что-то еще не отторговано. Зоопарк будет развиваться, модернизироваться. Думаю, что для посетителей он откроется летом следующего года», — рассказал Алякринский изданию «Коммерсант-Прикамье». Строительство нового зоопарка ведется с 2017 года. По словам Алякринского, в прошлом году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него постепенно перевозят животных из старого зоопарка. Ранее сообщалось, что строительство нового зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей и оценивается в 6,68 миллиарда. В предыдущей редакции инвестиционной программы региона значилась цифра в 6,14 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...