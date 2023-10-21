21 октября 2023
20 октября 2023

У самолета Utair возникли неполадки в работе на высоте 1200 метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Самолет Utair летел из Азербайджана в Москву Фото:

Капитан самолета Utair, выполнявшего рейс из Азербайджана в Москву, доложил о проблеме с механизацией. В соцсетях сообщается, что в этот момент воздушное судно находилось на высоте 1219 метров.

«На высоте 4000 футов (1219 метров — прим. URA.RU), после ухода на второй круг, капитан воздушного судна доложил о проблеме с механизацией», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, выполнял рейс из Гянджи (Азербайджан) в Москву (Внуково).

Экипаж судна принял решение следовать в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно.

Ранее другой самолет Utair был отстранен от полетов из-за поломки в закрылках. О неисправности стало известно, когда воздушное судно выполняло рейс из Москвы в ХМАО.

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Капитан самолета Utair, выполнявшего рейс из Азербайджана в Москву, доложил о проблеме с механизацией. В соцсетях сообщается, что в этот момент воздушное судно находилось на высоте 1219 метров. «На высоте 4000 футов (1219 метров — прим. URA.RU), после ухода на второй круг, капитан воздушного судна доложил о проблеме с механизацией», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, выполнял рейс из Гянджи (Азербайджан) в Москву (Внуково). Экипаж судна принял решение следовать в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно. Ранее другой самолет Utair был отстранен от полетов из-за поломки в закрылках. О неисправности стало известно, когда воздушное судно выполняло рейс из Москвы в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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