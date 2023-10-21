У самолета Utair возникли неполадки в работе на высоте 1200 метров

22 октября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Самолет Utair летел из Азербайджана в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Капитан самолета Utair, выполнявшего рейс из Азербайджана в Москву, доложил о проблеме с механизацией. В соцсетях сообщается, что в этот момент воздушное судно находилось на высоте 1219 метров. «На высоте 4000 футов (1219 метров — прим. URA.RU), после ухода на второй круг, капитан воздушного судна доложил о проблеме с механизацией», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, выполнял рейс из Гянджи (Азербайджан) в Москву (Внуково). Экипаж судна принял решение следовать в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно. Ранее другой самолет Utair был отстранен от полетов из-за поломки в закрылках. О неисправности стало известно, когда воздушное судно выполняло рейс из Москвы в ХМАО.

Капитан самолета Utair, выполнявшего рейс из Азербайджана в Москву, доложил о проблеме с механизацией. В соцсетях сообщается, что в этот момент воздушное судно находилось на высоте 1219 метров. «На высоте 4000 футов (1219 метров — прим. URA.RU), после ухода на второй круг, капитан воздушного судна доложил о проблеме с механизацией», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, выполнял рейс из Гянджи (Азербайджан) в Москву (Внуково). Экипаж судна принял решение следовать в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно. Ранее другой самолет Utair был отстранен от полетов из-за поломки в закрылках. О неисправности стало известно, когда воздушное судно выполняло рейс из Москвы в ХМАО.