21 октября 2023
20 октября 2023

Пермские пожарные спасли двух человек, у которых из-за курения загорелось кресло

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Пожарные вывели двух человек из задымленной квартиры Фото:

В городе Александровск Пермского края пожарные спасли двух человек, у которых в квартире загорелось кресло из-за неосторожности при курении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило 21 октября в 20:13. Было установлено, что в квартире горит кресло. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину и женщину. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в ведомстве.

К месту пожара были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники. Погибших и пострадавших при возгорании нет.

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В городе Александровск Пермского края пожарные спасли двух человек, у которых в квартире загорелось кресло из-за неосторожности при курении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило 21 октября в 20:13. Было установлено, что в квартире горит кресло. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину и женщину. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в ведомстве. К месту пожара были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники. Погибших и пострадавших при возгорании нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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