Пермские пожарные спасли двух человек, у которых из-за курения загорелось кресло

22 октября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Пожарные вывели двух человек из задымленной квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Александровск Пермского края пожарные спасли двух человек, у которых в квартире загорелось кресло из-за неосторожности при курении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило 21 октября в 20:13. Было установлено, что в квартире горит кресло. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину и женщину. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в ведомстве. К месту пожара были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники. Погибших и пострадавших при возгорании нет.

В городе Александровск Пермского края пожарные спасли двух человек, у которых в квартире загорелось кресло из-за неосторожности при курении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило 21 октября в 20:13. Было установлено, что в квартире горит кресло. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину и женщину. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в ведомстве. К месту пожара были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники. Погибших и пострадавших при возгорании нет.