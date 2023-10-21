21 октября 2023
20 октября 2023

Курганская полиция задержала дебоширов, устроивших стрельбу в скандальном баре

В курганском баре двое мужчин устроили стрельбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу Фото:

В Кургане полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу рядом с баром «Егерь». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«Пьяные мужчины вышли на улицу и начали стрелять в воздух из ружья. Причиной этому послужила ссора с их спутницами, которые решили покинуть компанию», — пояснили источники. По их данным, в этом баре постоянно случаются происшествия.

Также источники пояснили, что горожане, которые живут по соседству с барами на ул. Советская, постоянно жалуются в полицию. Они просят избавить их от «таких мест отдыха». «Жители слышат пьяную ругань, утром идешь там, как по минному полю. Шум, никому не достучаться, уже и стрельба. Полицию завалили жалобами от граждан. Но тут явно не только УМВД надо задействовать. Другие органы должны подключиться, пока никого из соседей не пристрелили», — отметили они.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Кургане полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу рядом с баром «Егерь». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам. «Пьяные мужчины вышли на улицу и начали стрелять в воздух из ружья. Причиной этому послужила ссора с их спутницами, которые решили покинуть компанию», — пояснили источники. По их данным, в этом баре постоянно случаются происшествия. Также источники пояснили, что горожане, которые живут по соседству с барами на ул. Советская, постоянно жалуются в полицию. Они просят избавить их от «таких мест отдыха». «Жители слышат пьяную ругань, утром идешь там, как по минному полю. Шум, никому не достучаться, уже и стрельба. Полицию завалили жалобами от граждан. Но тут явно не только УМВД надо задействовать. Другие органы должны подключиться, пока никого из соседей не пристрелили», — отметили они. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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