Курганская полиция задержала дебоширов, устроивших стрельбу в скандальном баре

В курганском баре двое мужчин устроили стрельбу

22 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу рядом с баром «Егерь». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам. «Пьяные мужчины вышли на улицу и начали стрелять в воздух из ружья. Причиной этому послужила ссора с их спутницами, которые решили покинуть компанию», — пояснили источники. По их данным, в этом баре постоянно случаются происшествия. Также источники пояснили, что горожане, которые живут по соседству с барами на ул. Советская, постоянно жалуются в полицию. Они просят избавить их от «таких мест отдыха». «Жители слышат пьяную ругань, утром идешь там, как по минному полю. Шум, никому не достучаться, уже и стрельба. Полицию завалили жалобами от граждан. Но тут явно не только УМВД надо задействовать. Другие органы должны подключиться, пока никого из соседей не пристрелили», — отметили они. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

В Кургане полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу рядом с баром «Егерь». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам. «Пьяные мужчины вышли на улицу и начали стрелять в воздух из ружья. Причиной этому послужила ссора с их спутницами, которые решили покинуть компанию», — пояснили источники. По их данным, в этом баре постоянно случаются происшествия. Также источники пояснили, что горожане, которые живут по соседству с барами на ул. Советская, постоянно жалуются в полицию. Они просят избавить их от «таких мест отдыха». «Жители слышат пьяную ругань, утром идешь там, как по минному полю. Шум, никому не достучаться, уже и стрельба. Полицию завалили жалобами от граждан. Но тут явно не только УМВД надо задействовать. Другие органы должны подключиться, пока никого из соседей не пристрелили», — отметили они. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.