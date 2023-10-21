В Свердловской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Фото

22 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в ночь на 22 октября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Краснотурьинском (Свердловская область), в районе поселка Воронцовка, нетрезвый водитель на автомобиле Honda Civic влетел в стоящий Chevrolet Lacetti. В результате ДТП погибла женщина и пострадали двое человек. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Honda, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял управление и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, стоящим на парковочной площадке. В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Водитель и пассажир Chevrolet с травмами доставлены в больницу», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». По словам водителя Chevrolet Lacetti, он встречал родственницу с поезда. По дороге домой он остановился в районе станции Воронцовка, после чего в машину влетела Honda Civic. Водитель Honda скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими. Им оказался 33-летний житель Краснотурьинска, имеющий стаж вождения 15 лет. По результатам освидетельствования установлено, что виновник ДТП был пьян. Сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия на месте ДТП. По факту происшествия ведется следствие.

Под Краснотурьинском (Свердловская область), в районе поселка Воронцовка, нетрезвый водитель на автомобиле Honda Civic влетел в стоящий Chevrolet Lacetti. В результате ДТП погибла женщина и пострадали двое человек. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Honda, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял управление и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, стоящим на парковочной площадке. В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Водитель и пассажир Chevrolet с травмами доставлены в больницу», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». По словам водителя Chevrolet Lacetti, он встречал родственницу с поезда. По дороге домой он остановился в районе станции Воронцовка, после чего в машину влетела Honda Civic. Водитель Honda скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими. Им оказался 33-летний житель Краснотурьинска, имеющий стаж вождения 15 лет. По результатам освидетельствования установлено, что виновник ДТП был пьян. Сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия на месте ДТП. По факту происшествия ведется следствие.