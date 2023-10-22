В МИД РФ раскрыли, сколько человек отказалось от российского гражданства в 2023 году

От российского гражданства с начала 2023 года отказались более четырех тысяч человек. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.
«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек», — сообщил он в разговоре с РИА Новости. По итогам прошлого года количество отказавшихся составило 4,3 тысячи человек.
Ранее в Минспорта РФ забеспокоились об участившихся случаях смены гражданства среди спортсменов. Ведомство планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы изменить ситуацию.
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