В МИД РФ раскрыли, сколько человек отказалось от российского гражданства в 2023 году

МИД РФ: в 2023 году от гражданства России отказались 4,4 тысячи человек
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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Более четырех тысяч человек перестали быть гражданами России в 2023 году Фото:

От российского гражданства с начала 2023 года отказались более четырех тысяч человек. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек», — сообщил он в разговоре с РИА Новости. По итогам прошлого года количество отказавшихся составило 4,3 тысячи человек.

Ранее в Минспорта РФ забеспокоились об участившихся случаях смены гражданства среди спортсменов. Ведомство планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы изменить ситуацию.

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От российского гражданства с начала 2023 года отказались более четырех тысяч человек. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов. «Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек», — сообщил он в разговоре с РИА Новости. По итогам прошлого года количество отказавшихся составило 4,3 тысячи человек. Ранее в Минспорта РФ забеспокоились об участившихся случаях смены гражданства среди спортсменов. Ведомство планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы изменить ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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