NYT: Украина лишится части оружия из-за войны в Израиле

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Киев не получит обещанные снаряды, отметили в издании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ. Представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что это вооружение будет перенаправлено в Израиль.

«Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — передает слова представителя американского Минобороны издание The New York Times. Затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения.

Эксперты считают, что эти снаряды необходимы и Украине, и Израилю. Отмечается, что Пентагон может включить в пакет поставок Израилю артиллерию и бомбы, на которые также рассчитывал Киев.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать для Украины размер военной помощи в 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. В свою очередь Киев заявил, что этих денег будет недостаточно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что Соединенные Штаты должны выделить, как минимум на два миллиарда долларов больше.

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Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ. Представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что это вооружение будет перенаправлено в Израиль. «Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — передает слова представителя американского Минобороны издание The New York Times. Затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения. Эксперты считают, что эти снаряды необходимы и Украине, и Израилю. Отмечается, что Пентагон может включить в пакет поставок Израилю артиллерию и бомбы, на которые также рассчитывал Киев. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать для Украины размер военной помощи в 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. В свою очередь Киев заявил, что этих денег будет недостаточно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что Соединенные Штаты должны выделить, как минимум на два миллиарда долларов больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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