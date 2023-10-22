NYT: Украина лишится части оружия из-за войны в Израиле

22 октября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Киев не получит обещанные снаряды, отметили в издании Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ. Представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что это вооружение будет перенаправлено в Израиль. «Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — передает слова представителя американского Минобороны издание The New York Times . Затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения. Эксперты считают, что эти снаряды необходимы и Украине, и Израилю. Отмечается, что Пентагон может включить в пакет поставок Израилю артиллерию и бомбы, на которые также рассчитывал Киев. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать для Украины размер военной помощи в 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. В свою очередь Киев заявил, что этих денег будет недостаточно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что Соединенные Штаты должны выделить, как минимум на два миллиарда долларов больше.

Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ. Представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что это вооружение будет перенаправлено в Израиль. «Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — передает слова представителя американского Минобороны издание The New York Times. Затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения. Эксперты считают, что эти снаряды необходимы и Украине, и Израилю. Отмечается, что Пентагон может включить в пакет поставок Израилю артиллерию и бомбы, на которые также рассчитывал Киев. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать для Украины размер военной помощи в 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля. В свою очередь Киев заявил, что этих денег будет недостаточно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что Соединенные Штаты должны выделить, как минимум на два миллиарда долларов больше.