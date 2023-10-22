Под Самарой провели диверсию на линии электропередач

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Неизвестные пытались взорвать ЛЭП с помощью самодельного взрывного устройства Фото:

В районе села Мулловка Самарской области неизвестные взорвали опору линии электропередач с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Взрыв на опоре ЛЭП под Самарой. Разрушено бетонное основание и деформирована металлическая конструкция», — передает telegram-канал. Уточняется, что диверсия произошла на линии «Азот — Бугульма» недалеко от населенного пункта Мулловка.

По данным СМИ, опора была взорвана с помощью СВУ. Обломки которого были обнаружены на месте происшествия. При этом повреждения не повлияли на работы линии электропередач. На месте работают оперативники.

URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Самарской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

С начала спецоперации на Украине по всей России неизвестные совершают попытки диверсий. Так, в мае под Красноярском кто-то вскрыл и поджег два релейных шкафа на железной дороге, напоминают «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе села Мулловка Самарской области неизвестные взорвали опору линии электропередач с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом написали в telegram-канале Shot. «Взрыв на опоре ЛЭП под Самарой. Разрушено бетонное основание и деформирована металлическая конструкция», — передает telegram-канал. Уточняется, что диверсия произошла на линии «Азот — Бугульма» недалеко от населенного пункта Мулловка. По данным СМИ, опора была взорвана с помощью СВУ. Обломки которого были обнаружены на месте происшествия. При этом повреждения не повлияли на работы линии электропередач. На месте работают оперативники. URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Самарской области для уточнения информации. Ответ ожидается. С начала спецоперации на Украине по всей России неизвестные совершают попытки диверсий. Так, в мае под Красноярском кто-то вскрыл и поджег два релейных шкафа на железной дороге, напоминают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...