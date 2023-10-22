Под Самарой провели диверсию на линии электропередач

В районе села Мулловка Самарской области неизвестные взорвали опору линии электропередач с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Взрыв на опоре ЛЭП под Самарой. Разрушено бетонное основание и деформирована металлическая конструкция», — передает telegram-канал. Уточняется, что диверсия произошла на линии «Азот — Бугульма» недалеко от населенного пункта Мулловка.
По данным СМИ, опора была взорвана с помощью СВУ. Обломки которого были обнаружены на месте происшествия. При этом повреждения не повлияли на работы линии электропередач. На месте работают оперативники.
URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Самарской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
С начала спецоперации на Украине по всей России неизвестные совершают попытки диверсий. Так, в мае под Красноярском кто-то вскрыл и поджег два релейных шкафа на железной дороге, напоминают «Дни.ру».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.