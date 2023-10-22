Московская семиклассница оказалась на грани смерти из-за двоек в школе

Shot: в Москве семиклассница попыталась покончить с собой из-за оценок в школе

22 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Девочка получила несколько двоек, из-за чего захотела покончить с собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семиклассница в Москве попыталась совершить суицид из-за нескольких двоек, полученных за один день в школе. Девочку экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. В Москве 13-летняя школьница попыталась покончить с собой из-за плохих отметок в школе, сообщает telegram-канал Shot. Девочка пришла после уроков домой очень грустной, но не рассказывала родственникам о причинах. Затем у нее внезапно началась сильная рвота. Бабушка успела оперативно вызвать скорую помощь, и медикам удалось спасти ребенка. Школьницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова и направили в реанимацию токсикологического отделения. В больнице девочка призналась маме и врачам, что получила в один несколько двоек, из-за чего сильно распереживалась. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Силовики проводят проверку по факту инцидента. URA.RU направило письменный запрос в медицинское учреждение, Минздрав и в пресс-службу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России Москве с просьбой подтвердить информацию. Материал будет дополнен после получения комментариев.

Семиклассница в Москве попыталась совершить суицид из-за нескольких двоек, полученных за один день в школе. Девочку экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. В Москве 13-летняя школьница попыталась покончить с собой из-за плохих отметок в школе, сообщает telegram-канал Shot. Девочка пришла после уроков домой очень грустной, но не рассказывала родственникам о причинах. Затем у нее внезапно началась сильная рвота. Бабушка успела оперативно вызвать скорую помощь, и медикам удалось спасти ребенка. Школьницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова и направили в реанимацию токсикологического отделения. В больнице девочка призналась маме и врачам, что получила в один несколько двоек, из-за чего сильно распереживалась. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Силовики проводят проверку по факту инцидента. URA.RU направило письменный запрос в медицинское учреждение, Минздрав и в пресс-службу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России Москве с просьбой подтвердить информацию. Материал будет дополнен после получения комментариев.