Московская семиклассница оказалась на грани смерти из-за двоек в школе

Семиклассница в Москве попыталась совершить суицид из-за нескольких двоек, полученных за один день в школе. Девочку экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.
В Москве 13-летняя школьница попыталась покончить с собой из-за плохих отметок в школе, сообщает telegram-канал Shot. Девочка пришла после уроков домой очень грустной, но не рассказывала родственникам о причинах. Затем у нее внезапно началась сильная рвота. Бабушка успела оперативно вызвать скорую помощь, и медикам удалось спасти ребенка.
Школьницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова и направили в реанимацию токсикологического отделения. В больнице девочка призналась маме и врачам, что получила в один несколько двоек, из-за чего сильно распереживалась.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Силовики проводят проверку по факту инцидента.
URA.RU направило письменный запрос в медицинское учреждение, Минздрав и в пресс-службу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России Москве с просьбой подтвердить информацию. Материал будет дополнен после получения комментариев.
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