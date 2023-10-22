Московская семиклассница оказалась на грани смерти из-за двоек в школе

Shot: в Москве семиклассница попыталась покончить с собой из-за оценок в школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьный дневник, школа, школьники, ученики, уроки
Девочка получила несколько двоек, из-за чего захотела покончить с собой Фото:

Семиклассница в Москве попыталась совершить суицид из-за нескольких двоек, полученных за один день в школе. Девочку экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В Москве 13-летняя школьница попыталась покончить с собой из-за плохих отметок в школе, сообщает telegram-канал Shot. Девочка пришла после уроков домой очень грустной, но не рассказывала родственникам о причинах. Затем у нее внезапно началась сильная рвота. Бабушка успела оперативно вызвать скорую помощь, и медикам удалось спасти ребенка.

Школьницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова и направили в реанимацию токсикологического отделения. В больнице девочка призналась маме и врачам, что получила в один несколько двоек, из-за чего сильно распереживалась.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Силовики проводят проверку по факту инцидента.

URA.RU направило письменный запрос в медицинское учреждение, Минздрав и в пресс-службу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России Москве с просьбой подтвердить информацию. Материал будет дополнен после получения комментариев.

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Семиклассница в Москве попыталась совершить суицид из-за нескольких двоек, полученных за один день в школе. Девочку экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. В Москве 13-летняя школьница попыталась покончить с собой из-за плохих отметок в школе, сообщает telegram-канал Shot. Девочка пришла после уроков домой очень грустной, но не рассказывала родственникам о причинах. Затем у нее внезапно началась сильная рвота. Бабушка успела оперативно вызвать скорую помощь, и медикам удалось спасти ребенка. Школьницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова и направили в реанимацию токсикологического отделения. В больнице девочка призналась маме и врачам, что получила в один несколько двоек, из-за чего сильно распереживалась. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Силовики проводят проверку по факту инцидента. URA.RU направило письменный запрос в медицинское учреждение, Минздрав и в пресс-службу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России Москве с просьбой подтвердить информацию. Материал будет дополнен после получения комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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