Миллер: «Газпром» не потерял уверенности на фоне санкций

Российская компания «Газпром» по-прежнему чувствует себя «уверенно» в экономическом плане, несмотря на западные санкции. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Журналист Павел Зарубин поинтересовался у главы «Газпрома», как ощущает себя компания на фоне попыток давления на Россию со стороны Запада. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — сказал Алексей Миллер. Интервью
Ранее Миллер заявил, что вскоре объем трубопроводных поставок газа из России в Китай выйдут на уровень, сравнимый с экспортом газа из РФ в страны Западной Европы. Об этом он также заявил в беседе с Зарубиным, передает «Общественное телевидение России».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.