Миллер: «Газпром» не потерял уверенности на фоне санкций

Миллер: «Газпром» остается сильным в экономическом плане, несмотря на санкции

22 октября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Алексей Миллер заявил, что «Газпром» продолжает ощущать уверенность в экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская компания «Газпром» по-прежнему чувствует себя «уверенно» в экономическом плане, несмотря на западные санкции. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Журналист Павел Зарубин поинтересовался у главы «Газпрома», как ощущает себя компания на фоне попыток давления на Россию со стороны Запада. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — сказал Алексей Миллер. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Миллер заявил, что вскоре объем трубопроводных поставок газа из России в Китай выйдут на уровень, сравнимый с экспортом газа из РФ в страны Западной Европы. Об этом он также заявил в беседе с Зарубиным, передает «Общественное телевидение России».

Российская компания «Газпром» по-прежнему чувствует себя «уверенно» в экономическом плане, несмотря на западные санкции. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Журналист Павел Зарубин поинтересовался у главы «Газпрома», как ощущает себя компания на фоне попыток давления на Россию со стороны Запада. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — сказал Алексей Миллер. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Миллер заявил, что вскоре объем трубопроводных поставок газа из России в Китай выйдут на уровень, сравнимый с экспортом газа из РФ в страны Западной Европы. Об этом он также заявил в беседе с Зарубиным, передает «Общественное телевидение России».