Миллер: «Газпром» не потерял уверенности на фоне санкций

Миллер: «Газпром» остается сильным в экономическом плане, несмотря на санкции
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Алексей Миллер заявил, что «Газпром» продолжает ощущать уверенность в экономике Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская компания «Газпром» по-прежнему чувствует себя «уверенно» в экономическом плане, несмотря на западные санкции. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у главы «Газпрома», как ощущает себя компания на фоне попыток давления на Россию со стороны Запада. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — сказал Алексей Миллер. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Ранее Миллер заявил, что вскоре объем трубопроводных поставок газа из России в Китай выйдут на уровень, сравнимый с экспортом газа из РФ в страны Западной Европы. Об этом он также заявил в беседе с Зарубиным, передает «Общественное телевидение России».

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Российская компания «Газпром» по-прежнему чувствует себя «уверенно» в экономическом плане, несмотря на западные санкции. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Журналист Павел Зарубин поинтересовался у главы «Газпрома», как ощущает себя компания на фоне попыток давления на Россию со стороны Запада. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», — сказал Алексей Миллер. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Миллер заявил, что вскоре объем трубопроводных поставок газа из России в Китай выйдут на уровень, сравнимый с экспортом газа из РФ в страны Западной Европы. Об этом он также заявил в беседе с Зарубиным, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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