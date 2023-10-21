21 октября 2023

В свердловской ИК наладили производство буксировочных тросов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
90 тысяч автомобильных тросов уже произвели (архивное фото) Фото:

В Верхотурье (Свердловская область), в исправительной колонии №53, заключили коммерческий договор на производство 130 тысяч автомобильных буксировочных тросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«В ИК-53 выпустили уже 90 тысяч тросов. Еще предстоит произвести 40 тысяч единиц. Тросы будут отправлены на крупное предприятие страны, производящее автомобили», — сообщили в ведомстве.

В колонии действуют три швейных участка. На них производятся подтяжки, спальные мешки, рюкзаки и буксировочные тросы.

Автомобильные буксировочные тросы, изготовленные на ИК-53
Автомобильные буксировочные тросы, изготовленные на ИК-53
Фото:

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В Верхотурье (Свердловская область), в исправительной колонии №53, заключили коммерческий договор на производство 130 тысяч автомобильных буксировочных тросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В ИК-53 выпустили уже 90 тысяч тросов. Еще предстоит произвести 40 тысяч единиц. Тросы будут отправлены на крупное предприятие страны, производящее автомобили», — сообщили в ведомстве. В колонии действуют три швейных участка. На них производятся подтяжки, спальные мешки, рюкзаки и буксировочные тросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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