90 тысяч автомобильных тросов уже произвели (архивное фото)
В Верхотурье (Свердловская область), в исправительной колонии №53, заключили коммерческий договор на производство 130 тысяч автомобильных буксировочных тросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«В ИК-53 выпустили уже 90 тысяч тросов. Еще предстоит произвести 40 тысяч единиц. Тросы будут отправлены на крупное предприятие страны, производящее автомобили», — сообщили в ведомстве.
В колонии действуют три швейных участка. На них производятся подтяжки, спальные мешки, рюкзаки и буксировочные тросы.
Автомобильные буксировочные тросы, изготовленные на ИК-53
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