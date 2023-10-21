В свердловской ИК наладили производство буксировочных тросов. Фото

22 октября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

90 тысяч автомобильных тросов уже произвели (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область), в исправительной колонии №53, заключили коммерческий договор на производство 130 тысяч автомобильных буксировочных тросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В ИК-53 выпустили уже 90 тысяч тросов. Еще предстоит произвести 40 тысяч единиц. Тросы будут отправлены на крупное предприятие страны, производящее автомобили», — сообщили в ведомстве. В колонии действуют три швейных участка. На них производятся подтяжки, спальные мешки, рюкзаки и буксировочные тросы. Автомобильные буксировочные тросы, изготовленные на ИК-53 Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Верхотурье (Свердловская область), в исправительной колонии №53, заключили коммерческий договор на производство 130 тысяч автомобильных буксировочных тросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В ИК-53 выпустили уже 90 тысяч тросов. Еще предстоит произвести 40 тысяч единиц. Тросы будут отправлены на крупное предприятие страны, производящее автомобили», — сообщили в ведомстве. В колонии действуют три швейных участка. На них производятся подтяжки, спальные мешки, рюкзаки и буксировочные тросы.