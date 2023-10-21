Бастрыкин взялся за дело свердловской сироты

Бастрыкин запросил доклад о нарушении жилищных прав сироты из Тавды

22 октября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Свердловскому СУ СК проверку обращения Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением сироты из Тавды (Свердловская область) по факту нарушения ее жилищных прав. Женщине в администрации отказали в получении положенного по закону жилья Об этом сообщили, а Информационном центре СК России. «В Приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из Свердловской области по вопросу нарушения ее жилищных прав. В 2016 году заявительница обратилась в администрацию города Тавды для получения положенного по закону жилого помещения, однако ей в этом отказали, сославшись на пропуск срока подачи ею документов, а также наличие закрепленной за ней квартиры родителей. Женщина указывает, что это жилье непригодно для проживания и более шести лет с двумя детьми она вынуждена проживать в другом регионе, арендуя жилье за свой счет, что для нее финансово затруднительно. », — рассказали в telegram-канале Информационного центра. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав обратившейся. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением сироты из Тавды (Свердловская область) по факту нарушения ее жилищных прав. Женщине в администрации отказали в получении положенного по закону жилья Об этом сообщили, а Информационном центре СК России. «В Приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из Свердловской области по вопросу нарушения ее жилищных прав. В 2016 году заявительница обратилась в администрацию города Тавды для получения положенного по закону жилого помещения, однако ей в этом отказали, сославшись на пропуск срока подачи ею документов, а также наличие закрепленной за ней квартиры родителей. Женщина указывает, что это жилье непригодно для проживания и более шести лет с двумя детьми она вынуждена проживать в другом регионе, арендуя жилье за свой счет, что для нее финансово затруднительно. », — рассказали в telegram-канале Информационного центра. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав обратившейся. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.