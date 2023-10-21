Избиение попало на камеру домофона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) конфликт с риелтором обернулся избиением клиента. Смертельные удары потерпевшему наносил муж специалиста по недвижимости.

«В Миассе женщиной-риелтором и ее мужем был убит мой отец Владимир К. Его обманули, и когда он начал требовать вернуть три тысячи рублей за услугу по аренде жилья, его избили возле своего дома. Он впал в кому и умер на следующий день», — написала Диана К. в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Момент разборок попал на камеру домофона. Дочь погибшего отмечает, что она сейчас находится далеко от Миасса. Она боится, что подозреваемые будут оказывать давление на гражданскую жену отца, которая стала свидетелем драки.

«Видеозапись изучена. Все участники происшествия установлены и опрошены. Собранные материалы переданы в органы Следственного комитета», — прокомментировали просишествие в полиции Миасса.