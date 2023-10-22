Китай запустил расследование против крупнейшего производителя iPhone

22 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Китай начал расследование в отношении крупнейшего поставщика Apple и производителя iPhone Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и производителя iPhone. В августе ее основатель выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, при этом заявив, что не поддастся на угрозы Китая, если власти будут оказывать давление на бизнес. «Налоговые органы Китая провели налоговые проверки ключевых предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу, а департамент природных ресурсов также провел расследования на местах использования земель ключевыми предприятиями в провинциях Хэнань и Хубэй», — сообщила китайская газета Global Times. При этом о причинах расследования не уточняется. В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать с властями. Там отметили, что соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире, передает издание Financial Times. Основатель тайваньской Foxconn Technology Терри Гоу в августе объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня в качестве независимого кандидата на выборах, которые пройдут в январе 2024 года. Он выступает за переговоры с КНР для сохранения мира. В обращении к избирателям Гоу заявил, что собирается принести 50 лет мира в Тайваньский пролив и заложить глубочайшую основу для взаимного доверия. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и поставщиком Apple. Крупнейшие заводы компании находятся в материковом Китае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и производителя iPhone. В августе ее основатель выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, при этом заявив, что не поддастся на угрозы Китая, если власти будут оказывать давление на бизнес. «Налоговые органы Китая провели налоговые проверки ключевых предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу, а департамент природных ресурсов также провел расследования на местах использования земель ключевыми предприятиями в провинциях Хэнань и Хубэй», — сообщила китайская газета Global Times. При этом о причинах расследования не уточняется. В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать с властями. Там отметили, что соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире, передает издание Financial Times. Основатель тайваньской Foxconn Technology Терри Гоу в августе объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня в качестве независимого кандидата на выборах, которые пройдут в январе 2024 года. Он выступает за переговоры с КНР для сохранения мира. В обращении к избирателям Гоу заявил, что собирается принести 50 лет мира в Тайваньский пролив и заложить глубочайшую основу для взаимного доверия. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и поставщиком Apple. Крупнейшие заводы компании находятся в материковом Китае.