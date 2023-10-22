22 октября 2023

В Госдуме предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО

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Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид
Планируется, что статус инвалида боевых действий смогут получить участники спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине, получившие ранения, смогут получить статус инвалида боевых действий. Такой законопроект депутаты Госдумы направили в правительство РФ. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Статус инвалида войны смогут получить лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины. Если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в период ведения там боевых действий», — говорится в материале.

Также в рамках законопроекта планируется, что статус ветерана боевых действий смогут получить лица, помогающие выполнять задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях. На данный момент статус ветерана боевых действий получают лишь те, кто работал в ДНР и ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия программы социальной газификации. Государство будет давать субсидии на газификацию участникам СВО, передает RT.

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Участники спецоперации на Украине, получившие ранения, смогут получить статус инвалида боевых действий. Такой законопроект депутаты Госдумы направили в правительство РФ. Об этом сообщила «Парламентская газета». «Статус инвалида войны смогут получить лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины. Если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в период ведения там боевых действий», — говорится в материале. Также в рамках законопроекта планируется, что статус ветерана боевых действий смогут получить лица, помогающие выполнять задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях. На данный момент статус ветерана боевых действий получают лишь те, кто работал в ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия программы социальной газификации. Государство будет давать субсидии на газификацию участникам СВО, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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