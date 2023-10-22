В Госдуме предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО

23 октября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Планируется, что статус инвалида боевых действий смогут получить участники спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации на Украине, получившие ранения, смогут получить статус инвалида боевых действий. Такой законопроект депутаты Госдумы направили в правительство РФ. Об этом сообщила «Парламентская газета». «Статус инвалида войны смогут получить лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины. Если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в период ведения там боевых действий», — говорится в материале. Также в рамках законопроекта планируется, что статус ветерана боевых действий смогут получить лица, помогающие выполнять задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях. На данный момент статус ветерана боевых действий получают лишь те, кто работал в ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия программы социальной газификации. Государство будет давать субсидии на газификацию участникам СВО, передает RT.

Участники спецоперации на Украине, получившие ранения, смогут получить статус инвалида боевых действий. Такой законопроект депутаты Госдумы направили в правительство РФ. Об этом сообщила «Парламентская газета». «Статус инвалида войны смогут получить лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины. Если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в период ведения там боевых действий», — говорится в материале. Также в рамках законопроекта планируется, что статус ветерана боевых действий смогут получить лица, помогающие выполнять задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях. На данный момент статус ветерана боевых действий получают лишь те, кто работал в ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия программы социальной газификации. Государство будет давать субсидии на газификацию участникам СВО, передает RT.