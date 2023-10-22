Президент Израиля сделал неожиданное заявление по поводу ХАМАС

Представители палестинской группировки ХАМАС при вторжении в Израиль в начале октября имели с собой инструкцию по изготовлению химического оружия. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Нас шокировала ситуация, когда мы увидели данные инструкции. В ней сообщалось, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — приводит телеканал Sky News слова израильского лидера Герцога. Издание также сообщает, что проверить утверждения президента не удалось.
Ранее министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат заявил о возможности нанесения удара по Ирану, если в военный конфликт с сектором Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла». Аналогичное заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается, сообщает «Национальная служба новостей».
Представители палестинской группировки ХАМАС при вторжении в Израиль в начале октября имели с собой инструкцию по изготовлению химического оружия. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог. «Нас шокировала ситуация, когда мы увидели данные инструкции. В ней сообщалось, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — приводит телеканал Sky News слова израильского лидера Герцога. Издание также сообщает, что проверить утверждения президента не удалось. Ранее министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат заявил о возможности нанесения удара по Ирану, если в военный конфликт с сектором Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла». Аналогичное заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается, сообщает «Национальная служба новостей».