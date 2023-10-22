В Стамбуле задержали рейс в Екатеринбург на 8,5 часа. Скрин

23 октября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Самолет прилетит в Екатеринбург с задержкой в 8,5 часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Стамбуле (Турция) задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбург на 8,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 22 октября в 19:50, однако из-за задержки лайнер прибудет лишь в 4:35 23 октября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Стамбуле (Турция) задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбург на 8,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 22 октября в 19:50, однако из-за задержки лайнер прибудет лишь в 4:35 23 октября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.