Самолет прилетит в Екатеринбург с задержкой в 8,5 часа
В Стамбуле (Турция) задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбург на 8,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 22 октября в 19:50, однако из-за задержки лайнер прибудет лишь в 4:35 23 октября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.
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