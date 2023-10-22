22 октября 2023
21 октября 2023

В Стамбуле задержали рейс в Екатеринбург на 8,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет прилетит в Екатеринбург с задержкой в 8,5 часа Фото:

В Стамбуле (Турция) задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбург на 8,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 22 октября в 19:50, однако из-за задержки лайнер прибудет лишь в 4:35 23 октября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Стамбуле (Турция) задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбург на 8,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 22 октября в 19:50, однако из-за задержки лайнер прибудет лишь в 4:35 23 октября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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