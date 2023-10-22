Пермяк обнаружил в купленном коттедже арсенал для зомби-апокалипсиса

Мужчина, купивший коттедж в деревне Кичаново (Пермский край), нашел под лестницей нового дома оружие. В сумке хранились автоматы, обрез, гранаты и патроны. По словам соседей, бывший владелец был сильно увлечен темой зомби-апокалипсиса.
«Новый собственник принялся изучать все уголки своего имения, под лестницей нашел увесистую сумку. В ней лежали несколько автоматов (АК-74 и АКМ), обрез двустволки, около 1000 патронов разных калибров, некоторые из них образца 1943 года, а также гранаты (РГД-5 и РГ-42)» — передает telegram-канал Shot.
Местная жительница, продавшая коттедж с участком, заявила, что дача принадлежала ее мужу, который умер примерно год назад. Находку передали в правоохранительные органы. Полицейские установили, что соответствующих лицензий у гражданина не было. Силовики возбудили уголовное дело по статье о хранении оружия. По данным издания, новый владелец сейчас раздумывает над аннулированием сделки, опасаясь возможной связи покойного с криминалом.
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