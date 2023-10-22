Пермяк обнаружил в купленном коттедже арсенал для зомби-апокалипсиса

Новый собственник дома в Пермском каре нашел автоматы, обрез, гранаты и патроны

23 октября 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Найденных боеприпасов хватит, чтобы вооружить небольшой отряд Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Мужчина, купивший коттедж в деревне Кичаново (Пермский край), нашел под лестницей нового дома оружие. В сумке хранились автоматы, обрез, гранаты и патроны. По словам соседей, бывший владелец был сильно увлечен темой зомби-апокалипсиса. «Новый собственник принялся изучать все уголки своего имения, под лестницей нашел увесистую сумку. В ней лежали несколько автоматов (АК-74 и АКМ), обрез двустволки, около 1000 патронов разных калибров, некоторые из них образца 1943 года, а также гранаты (РГД-5 и РГ-42)» — передает telegram-канал Shot. Местная жительница, продавшая коттедж с участком, заявила, что дача принадлежала ее мужу, который умер примерно год назад. Находку передали в правоохранительные органы. Полицейские установили, что соответствующих лицензий у гражданина не было. Силовики возбудили уголовное дело по статье о хранении оружия. По данным издания, новый владелец сейчас раздумывает над аннулированием сделки, опасаясь возможной связи покойного с криминалом.

Мужчина, купивший коттедж в деревне Кичаново (Пермский край), нашел под лестницей нового дома оружие. В сумке хранились автоматы, обрез, гранаты и патроны. По словам соседей, бывший владелец был сильно увлечен темой зомби-апокалипсиса. «Новый собственник принялся изучать все уголки своего имения, под лестницей нашел увесистую сумку. В ней лежали несколько автоматов (АК-74 и АКМ), обрез двустволки, около 1000 патронов разных калибров, некоторые из них образца 1943 года, а также гранаты (РГД-5 и РГ-42)» — передает telegram-канал Shot. Местная жительница, продавшая коттедж с участком, заявила, что дача принадлежала ее мужу, который умер примерно год назад. Находку передали в правоохранительные органы. Полицейские установили, что соответствующих лицензий у гражданина не было. Силовики возбудили уголовное дело по статье о хранении оружия. По данным издания, новый владелец сейчас раздумывает над аннулированием сделки, опасаясь возможной связи покойного с криминалом.