В России подорожали обои и шпаклевка

«Коммерсант»: в РФ подорожали материалы для отделки квартир до 37%

23 октября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Рост цен произошел из-за увеличения ввода нового жилья Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России в июле—сентябре цены на материалы для ремонта квартир по некоторым категориям выросли до 37%. Росту цен способствовали новый виток ослабления рубля и сложности с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант». «Новый виток ослабления рубля и сохраняющиеся сложности с логистикой привели в июле—сентябре к росту цен на материалы для отделки квартир <…> по некоторым категориям — до 37%. Ассортимент большинства DIY-сетей до сих пор примерно наполовину состоит из импортной продукции, а российские производители ввозят из-за рубежа значительную часть сырья», — пишет « Коммерсант ». Рост цен произошел и из-за высокого спроса на материалы на фоне увеличения ввода нового жилья. Ранее URA.RU сообщало, как сэкономить на ремонте в квартире. На этапе выбора жилья можно сэкономить до 30% стоимости ремонта. Для этого стоит обратить внимание на квартиру с подходящей планировкой.

В России в июле—сентябре цены на материалы для ремонта квартир по некоторым категориям выросли до 37%. Росту цен способствовали новый виток ослабления рубля и сложности с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант». «Новый виток ослабления рубля и сохраняющиеся сложности с логистикой привели в июле—сентябре к росту цен на материалы для отделки квартир <…> по некоторым категориям — до 37%. Ассортимент большинства DIY-сетей до сих пор примерно наполовину состоит из импортной продукции, а российские производители ввозят из-за рубежа значительную часть сырья», — пишет «Коммерсант». Рост цен произошел и из-за высокого спроса на материалы на фоне увеличения ввода нового жилья. Ранее URA.RU сообщало, как сэкономить на ремонте в квартире. На этапе выбора жилья можно сэкономить до 30% стоимости ремонта. Для этого стоит обратить внимание на квартиру с подходящей планировкой.