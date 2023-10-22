22 октября 2023

В России подорожали обои и шпаклевка

«Коммерсант»: в РФ подорожали материалы для отделки квартир до 37%
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, ремонт, ячейка эф
Рост цен произошел из-за увеличения ввода нового жилья Фото:

В России в июле—сентябре цены на материалы для ремонта квартир по некоторым категориям выросли до 37%. Росту цен способствовали новый виток ослабления рубля и сложности с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант».

«Новый виток ослабления рубля и сохраняющиеся сложности с логистикой привели в июле—сентябре к росту цен на материалы для отделки квартир <…> по некоторым категориям — до 37%. Ассортимент большинства DIY-сетей до сих пор примерно наполовину состоит из импортной продукции, а российские производители ввозят из-за рубежа значительную часть сырья», — пишет «Коммерсант». Рост цен произошел и из-за высокого спроса на материалы на фоне увеличения ввода нового жилья.

Ранее URA.RU сообщало, как сэкономить на ремонте в квартире. На этапе выбора жилья можно сэкономить до 30% стоимости ремонта. Для этого стоит обратить внимание на квартиру с подходящей планировкой.

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В России в июле—сентябре цены на материалы для ремонта квартир по некоторым категориям выросли до 37%. Росту цен способствовали новый виток ослабления рубля и сложности с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант». «Новый виток ослабления рубля и сохраняющиеся сложности с логистикой привели в июле—сентябре к росту цен на материалы для отделки квартир <…> по некоторым категориям — до 37%. Ассортимент большинства DIY-сетей до сих пор примерно наполовину состоит из импортной продукции, а российские производители ввозят из-за рубежа значительную часть сырья», — пишет «Коммерсант». Рост цен произошел и из-за высокого спроса на материалы на фоне увеличения ввода нового жилья. Ранее URA.RU сообщало, как сэкономить на ремонте в квартире. На этапе выбора жилья можно сэкономить до 30% стоимости ремонта. Для этого стоит обратить внимание на квартиру с подходящей планировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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