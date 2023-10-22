Московская биржа лишилась крупнейшего иностранного акционера

ЕБРР продал 5,3% акций Московской биржи IT-компании Softline

23 октября 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

ЕБРР продал 5,3% акций Мосбиржи с дисконтом в 60% Фото: Антон Белицкий © URA.RU Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал пакет акций в размере 5,3% в капитале Московской биржи. Это было сделано с целью выйти из российских активов. Таким образом, Московская биржа лишилась крупного иностранного инвестора. Акции выкупила IT-компания Softline. «ЕБРР нашел покупателя на свой пакет акций (5,3%) в капитале Московской биржи. <…> Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку при дисконте в 60%», — передали авторы Forbes, ссылаясь на источник. Покупателем акций выступала IT-группа Softline. С 2012 года Европейский банк реконструкции и развития оставался крупнейшим иностранным акционером для Московской биржи. По данным за апрель текущего года, ему принадлежало 120 472 902 акции (5,3%). Страны Запада начали вводить экономические санкции в отношении РФ после начала СВО. В результате многие крупные иностранные компании покинули российский рынок.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал пакет акций в размере 5,3% в капитале Московской биржи. Это было сделано с целью выйти из российских активов. Таким образом, Московская биржа лишилась крупного иностранного инвестора. Акции выкупила IT-компания Softline. «ЕБРР нашел покупателя на свой пакет акций (5,3%) в капитале Московской биржи. <…> Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку при дисконте в 60%», — передали авторы Forbes, ссылаясь на источник. Покупателем акций выступала IT-группа Softline. С 2012 года Европейский банк реконструкции и развития оставался крупнейшим иностранным акционером для Московской биржи. По данным за апрель текущего года, ему принадлежало 120 472 902 акции (5,3%). Страны Запада начали вводить экономические санкции в отношении РФ после начала СВО. В результате многие крупные иностранные компании покинули российский рынок.