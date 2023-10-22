22 октября 2023
21 октября 2023

Власти грозят выселить пермячку за захламление квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие. "Единый долговой городской центр "Алмаз". Свердловская область, Полевской, бардак, заброшенное здание, хлам, нищета, разруха
Силовики обнаружили в квартире свалку (архивное фото) Фото:

Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры.

«В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram.

В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья.

Вскрывать квартиру пришлось при поддержке силовиков
Вскрывать квартиру пришлось при поддержке силовиков
Газ пришлось отключить для безопасности дома
Газ пришлось отключить для безопасности дома
Квартира завалена хламом
Квартира завалена хламом

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Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры. «В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram. В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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