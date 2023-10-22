Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры.
«В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram.
В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья.
Вскрывать квартиру пришлось при поддержке силовиков
Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры. «В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram. В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья.