Власти грозят выселить пермячку за захламление квартиры. Фото

23 октября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Силовики обнаружили в квартире свалку (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры. «В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram. В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья. Вскрывать квартиру пришлось при поддержке силовиков ИГЖН Пермского края в ТГ https://t.me/iggjnpk Газ пришлось отключить для безопасности дома ИГЖН Пермского края в ТГ https://t.me/iggjnpk Квартира завалена хламом ИГЖН Пермского края в ТГ https://t.me/iggjnpk

Жительнице Перми грозит выселение за то, что она не содержит жилье должным образом. Квартира ее завалена мусором, рассказали в ИГЖН Пермского края. Долгое время женщина не пускала к себе представителей газовой службы, поэтому пришлось вскрывать двери с помощью полиции и судебных приставов. Тогда и выяснилось плачевное состояние квартиры. «В присутствии сотрудников службы судебных приставов, полиции, специалистов ИГЖН ПК, ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ и представителей управляющей организации была принудительно вскрыта квартира. Хозяйке выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние. Если собственница не устранит нарушения и будет продолжать содержать квартиру в антисанитарном состоянии, причиняя вред соседям, то ей грозит выселение», — сообщает ИГЖН Пермского края в Telegram. В инспекции поясняют, что выселение предусматривает ст. 287.7 Гражданского кодекса РФ. Ранее URA.RU рассказывало, за что жители России могут лишиться своего жилья.