22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автобус, пассажиры
В Тюменской области увеличатся цены на проезд между городами Фото:

Правительство Тюменской области утвердило повышение тарифов на проезд в автобусах по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

«Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном и междугороднем сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе.

Как ранее писало URA.RU, речь идет о тарифах на проезд в автобусах, курсирующих в пригородах и между городами. С действующих сейчас 2,453,68 рубля за километр с пассажира цены вырастут до 2,563,85 рубля за километр. Подорожают и льготные проездные для студентов и школьников.

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Правительство Тюменской области утвердило повышение тарифов на проезд в автобусах по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. «Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном и междугороднем сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе. Как ранее писало URA.RU, речь идет о тарифах на проезд в автобусах, курсирующих в пригородах и между городами. С действующих сейчас 2,45—3,68 рубля за километр с пассажира цены вырастут до 2,56—3,85 рубля за километр. Подорожают и льготные проездные для студентов и школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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