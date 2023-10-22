Тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах

23 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Тюменской области увеличатся цены на проезд между городами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Тюменской области утвердило повышение тарифов на проезд в автобусах по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. «Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном и междугороднем сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе. Как ранее писало URA.RU, речь идет о тарифах на проезд в автобусах, курсирующих в пригородах и между городами. С действующих сейчас 2,45—3,68 рубля за километр с пассажира цены вырастут до 2,56—3,85 рубля за километр. Подорожают и льготные проездные для студентов и школьников.

Правительство Тюменской области утвердило повышение тарифов на проезд в автобусах по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. «Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном и междугороднем сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе. Как ранее писало URA.RU, речь идет о тарифах на проезд в автобусах, курсирующих в пригородах и между городами. С действующих сейчас 2,45—3,68 рубля за километр с пассажира цены вырастут до 2,56—3,85 рубля за километр. Подорожают и льготные проездные для студентов и школьников.