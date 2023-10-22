Свердловчан обязали платить за сфотографированное домашнее задание

23 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Фотография обошлась родителям свердловского школьника в три тысячи рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Родители свердловского школьника заплатят его учительнице за сфотографированное домашнее задание. Педагог просила за это 50 тысяч рублей. «Инцидент произошел в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Семиклассник школы №79 на уроке биологии сфотографировал записанное на доске домашнее задание и выложил снимок в WhatsApp. При этом в кадр попала учительница и пожаловалась на это руководству», — сообщили в пресс-службе областного суда. Учитель обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с требованием взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Представитель истца пояснила, что поводом для обращения стало то, что мать ученика якобы не принесла извинений за сделанное фото. Суд частично удовлетворил иск — обязал выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.

Родители свердловского школьника заплатят его учительнице за сфотографированное домашнее задание. Педагог просила за это 50 тысяч рублей. «Инцидент произошел в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Семиклассник школы №79 на уроке биологии сфотографировал записанное на доске домашнее задание и выложил снимок в WhatsApp. При этом в кадр попала учительница и пожаловалась на это руководству», — сообщили в пресс-службе областного суда. Учитель обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с требованием взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Представитель истца пояснила, что поводом для обращения стало то, что мать ученика якобы не принесла извинений за сделанное фото. Суд частично удовлетворил иск — обязал выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.