22 октября 2023
21 октября 2023

Свердловчан обязали платить за сфотографированное домашнее задание

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей ОМОНА. Пермь, фотоаппарат фэд
Фотография обошлась родителям свердловского школьника в три тысячи рублей Фото:

Родители свердловского школьника заплатят его учительнице за сфотографированное домашнее задание. Педагог просила за это 50 тысяч рублей.

«Инцидент произошел в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Семиклассник школы №79 на уроке биологии сфотографировал записанное на доске домашнее задание и выложил снимок в WhatsApp. При этом в кадр попала учительница и пожаловалась на это руководству», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Учитель обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с требованием взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Представитель истца пояснила, что поводом для обращения стало то, что мать ученика якобы не принесла извинений за сделанное фото. Суд частично удовлетворил иск — обязал выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.

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Родители свердловского школьника заплатят его учительнице за сфотографированное домашнее задание. Педагог просила за это 50 тысяч рублей. «Инцидент произошел в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Семиклассник школы №79 на уроке биологии сфотографировал записанное на доске домашнее задание и выложил снимок в WhatsApp. При этом в кадр попала учительница и пожаловалась на это руководству», — сообщили в пресс-службе областного суда. Учитель обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с требованием взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Представитель истца пояснила, что поводом для обращения стало то, что мать ученика якобы не принесла извинений за сделанное фото. Суд частично удовлетворил иск — обязал выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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