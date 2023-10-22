В Кургане пешеход выпрыгнул на дорогу и получил смертельные травмы в ДТП. Фото

23 октября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Попавший в ДТП курганец скончался в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец скончался в больнице после ДТП. Мужчина решил перейти улицу Бурова-Петрова в неположенном месте и выпрыгнул под колеса автомобиля, получив смертельные ранения. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Женщина-водитель, двигаясь по улице Бурова Петрова, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения, выпрыгнувшего на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, в не установленном для перехода месте», — сообщили в полиции. От полученных травм 43-летний пешеход умер в отделении реанимации БСМП Кургана. Авария произошла в шесть часов вечера 20 октября на улице Бурова-Петрова, 119а. По предварительной версии, мужчина в темное время суток внезапно вышел на дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Там его сбила женщина на Toyota RAV4. В Кургане водитель кроссовера сбила пешехода, выпрыгнувшего на дорогу фото: ОГИБДД по г. Кургану Пешеход после ДТП скончался в больнице Кургана фото: ОГИБДД по г. Кургану

Курганец скончался в больнице после ДТП. Мужчина решил перейти улицу Бурова-Петрова в неположенном месте и выпрыгнул под колеса автомобиля, получив смертельные ранения. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Женщина-водитель, двигаясь по улице Бурова Петрова, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения, выпрыгнувшего на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, в не установленном для перехода месте», — сообщили в полиции. От полученных травм 43-летний пешеход умер в отделении реанимации БСМП Кургана. Авария произошла в шесть часов вечера 20 октября на улице Бурова-Петрова, 119а. По предварительной версии, мужчина в темное время суток внезапно вышел на дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Там его сбила женщина на Toyota RAV4.