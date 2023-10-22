22 октября 2023
21 октября 2023

В Кургане пешеход выпрыгнул на дорогу и получил смертельные травмы в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, госпитализация, скорая помощь
Попавший в ДТП курганец скончался в больнице Фото:

Курганец скончался в больнице после ДТП. Мужчина решил перейти улицу Бурова-Петрова в неположенном месте и выпрыгнул под колеса автомобиля, получив смертельные ранения. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Женщина-водитель, двигаясь по улице Бурова Петрова, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения, выпрыгнувшего на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, в не установленном для перехода месте», — сообщили в полиции. От полученных травм 43-летний пешеход умер в отделении реанимации БСМП Кургана.

Авария произошла в шесть часов вечера 20 октября на улице Бурова-Петрова, 119а. По предварительной версии, мужчина в темное время суток внезапно вышел на дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Там его сбила женщина на Toyota RAV4.

В Кургане водитель кроссовера сбила пешехода, выпрыгнувшего на дорогу
В Кургане водитель кроссовера сбила пешехода, выпрыгнувшего на дорогу
Пешеход после ДТП скончался в больнице Кургана
Пешеход после ДТП скончался в больнице Кургана

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Курганец скончался в больнице после ДТП. Мужчина решил перейти улицу Бурова-Петрова в неположенном месте и выпрыгнул под колеса автомобиля, получив смертельные ранения. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Женщина-водитель, двигаясь по улице Бурова Петрова, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения, выпрыгнувшего на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, в не установленном для перехода месте», — сообщили в полиции. От полученных травм 43-летний пешеход умер в отделении реанимации БСМП Кургана. Авария произошла в шесть часов вечера 20 октября на улице Бурова-Петрова, 119а. По предварительной версии, мужчина в темное время суток внезапно вышел на дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Там его сбила женщина на Toyota RAV4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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