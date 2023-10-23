Для отправки Министерству обороны РФ последней партии танков от предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») использовали новую платформу, которую произвели здесь же. На предприятии отмечают, что в полную силу работает не только танковый, но и вагоносборочный цеха. Информация об этом опубликована в telegram-канале УВЗ.
«В очередном эшелоне [танков], который ушел в войска в 87-й день рождения „Уралвагонзавода“, воплотился труд и танкостроителей, и вагоностроителей нижнетагильского предприятия. Впервые боевые машины были погружены на платформы новой модели 13-192-01 производства УВЗ», — рассказали на предприятии.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» в день своего 87-летия отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М. Боевая техника получила дополнительную защиту.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.