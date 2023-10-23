«Уралвагонзавод» показал, как отправляет танки на фронт. Видео

Танки «Уралвагонзавода» впервые отправили на фронт на новых платформах
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На УВЗ наряду с военной техникой делают платформы, на которых эту технику перевозят Фото:

Для отправки Министерству обороны РФ последней партии танков от предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») использовали новую платформу, которую произвели здесь же. На предприятии отмечают, что в полную силу работает не только танковый, но и вагоносборочный цеха. Информация об этом опубликована в telegram-канале УВЗ.

«В очередном эшелоне [танков], который ушел в войска в 87-й день рождения „Уралвагонзавода“, воплотился труд и танкостроителей, и вагоностроителей нижнетагильского предприятия. Впервые боевые машины были погружены на платформы новой модели 13-192-01 производства УВЗ», — рассказали на предприятии.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» в день своего 87-летия отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М. Боевая техника получила дополнительную защиту.

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Для отправки Министерству обороны РФ последней партии танков от предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») использовали новую платформу, которую произвели здесь же. На предприятии отмечают, что в полную силу работает не только танковый, но и вагоносборочный цеха. Информация об этом опубликована в telegram-канале УВЗ. «В очередном эшелоне [танков], который ушел в войска в 87-й день рождения „Уралвагонзавода“, воплотился труд и танкостроителей, и вагоностроителей нижнетагильского предприятия. Впервые боевые машины были погружены на платформы новой модели 13-192-01 производства УВЗ», — рассказали на предприятии. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» в день своего 87-летия отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М. Боевая техника получила дополнительную защиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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