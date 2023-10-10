Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») отправил Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Как замечает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, эта бронетехника отлично зарекомендовала себя на СВО.
«Уралвагонзавод отметил 87-летие и передал в войска очередную партию бронетехники. В канун своего дня рождения передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М „Прорыв“, а также Т-72Б3М с дополнительной защитой», — рассказали представители УВЗ в своих соцсетях.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что главный танковый завод России обеспечивает армию надежной бронетехникой и своевременно выполняет гособоронзаказ. «В данном случае мы говорим о самых востребованных образцах — Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М, которые отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО. Также хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи», — заявил Мантуров.
Ранее танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, они ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и работают по прямой наводке — по колоннам техники противника или опорным пунктам.
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