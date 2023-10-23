Мэрия пермского города забрала себе мост, который соединяет деревни

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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
Против решения признать собственность муниципальной никто не возражал Фото:

Администрация Кунгура (Пермский край) обратилась в суд, чтобы признать за муниципалитетом автомобильный мост, который долгое время был бесхозным. Сооружение через реку Бабка соединяет две небольшие деревни Болотово и Канабеково. Об этом сообщается в решении на сайте городского суда.

«Признать право муниципальной собственности за муниципальным образованием „Кунгурский муниципальный округ“ на объект недвижимости: автомобильный мост, через р. Бабка, между д. Болотово и д. Канабеково, протяженностью 90 м», — говорится в решении. Мост был построен еще в СССР в 1989 году.

В 2022 году Росимущество выяснило, что мост в реестре федерального имущества отсутствует. Также информация о сооружении отсутствует и в краевом реестре государственной собственности, что подтвердили в региональном министерстве по управлению имущества. В суде своих прав на мост кто-либо не заявлял.

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Администрация Кунгура (Пермский край) обратилась в суд, чтобы признать за муниципалитетом автомобильный мост, который долгое время был бесхозным. Сооружение через реку Бабка соединяет две небольшие деревни Болотово и Канабеково. Об этом сообщается в решении на сайте городского суда. «Признать право муниципальной собственности за муниципальным образованием „Кунгурский муниципальный округ“ на объект недвижимости: автомобильный мост, через р. Бабка, между д. Болотово и д. Канабеково, протяженностью 90 м», — говорится в решении. Мост был построен еще в СССР в 1989 году. В 2022 году Росимущество выяснило, что мост в реестре федерального имущества отсутствует. Также информация о сооружении отсутствует и в краевом реестре государственной собственности, что подтвердили в региональном министерстве по управлению имущества. В суде своих прав на мост кто-либо не заявлял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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