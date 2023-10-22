Жители Кургана на двое суток останутся без воды

23 октября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

В Кургане на два дня отключат холодную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на двое суток отключат холодную воду из-за ремонта Арбинских очистных сооружений. Об этом рассказали в «Водном союзе». «Для продолжения реконструкции Арбинки необходимо остановить работу водозабора на двое суток. <…> будет прекращена подача холодной воды на Курган, рабочий поселок Новый Мир, село Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщает паблик организации в соцсети «ВКонтакте». Воду отключат с 0:00 27 октября до 24:00 28 октября. За это срок рабочие на «Арбинке» проложат новую трубу от очистных сооружений к резервуарам с чистой водой, а также поставят пять задвижек. Потребителям советуют набрать воду заранее, так как вечером 26 октября давление будет снижено. «Отключение водоснабжения 27—28 октября не коснется микрорайонов Смолино, Лесного, Керамзитного, Затобольного, Глинок, Утяка, а также Увала», — уточнили в компании. Воду с хлором вернут в систему 29 октября. На следующий день вода будет взята на анализ. Результаты станут известны 31 октября. До объявления результатов воду можно будет использовать лишь для технических нужд.

В Кургане на двое суток отключат холодную воду из-за ремонта Арбинских очистных сооружений. Об этом рассказали в «Водном союзе». «Для продолжения реконструкции Арбинки необходимо остановить работу водозабора на двое суток. <…> будет прекращена подача холодной воды на Курган, рабочий поселок Новый Мир, село Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщает паблик организации в соцсети «ВКонтакте». Воду отключат с 0:00 27 октября до 24:00 28 октября. За это срок рабочие на «Арбинке» проложат новую трубу от очистных сооружений к резервуарам с чистой водой, а также поставят пять задвижек. Потребителям советуют набрать воду заранее, так как вечером 26 октября давление будет снижено. «Отключение водоснабжения 27—28 октября не коснется микрорайонов Смолино, Лесного, Керамзитного, Затобольного, Глинок, Утяка, а также Увала», — уточнили в компании. Воду с хлором вернут в систему 29 октября. На следующий день вода будет взята на анализ. Результаты станут известны 31 октября. До объявления результатов воду можно будет использовать лишь для технических нужд.