На ремонт трассы Пермь — Екатеринбург, которая войдет в «путинский автобан», потратят 23 млрд. Фото

21 июля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

К моменту, когда Пермский тракт соединится с М-12, его отремонтируют полностью Фото: Московец Илья © URA.RU Стоимость всех работ на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург составит 23 млрд рублей. К моменту, когда дорога станет частью трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (конец 2024 года), прозванной в народе путинским автобаном, все работы здесь уже завершатся. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. «Реконструкция дороги [Пермь — Екатеринбург] началась в 2020 году в районе Бисерти. В 2021 году мы уже сдали первые 26 км на том участке (его расширили до четырех полос, — прим. URA.RU), и тогда же президент дал поручение продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. Мы планировали вести реконструкцию планомерно, но получилось так, что пришлось оперативно провести проектные работы, экспертизы и массово выходить на всю линейку. Суммарно контракты по всем объектам составляют около 23 млрд рублей», — рассказал Тельнов. На трассе Пермь — Екатеринбург ремонтируют 14 мостов и путепроводов, шесть из них сдадут уже в этом году. Также рабочим нужно заменить 140 водопропускных труб, причем некоторые из них широкие, так как через них текут реки. Помимо этого дорожники заменят 93 километра асфальта и расширят дорогу с двух до четырех полос. На трассе работают несколько подрядчиков. Срок окончания всех работ — ноябрь 2024 года. Планируется, что к тому времени «путинский автобан» уже соединится с Пермским трактом в районе города Ачит. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Строительство трассы на территории Свердловской области началось в феврале на участке Ачит (24 км от Красноуфимска, прим. ред.) — Дюртюли (Башкирия). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость всех работ на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург составит 23 млрд рублей. К моменту, когда дорога станет частью трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (конец 2024 года), прозванной в народе путинским автобаном, все работы здесь уже завершатся. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. «Реконструкция дороги [Пермь — Екатеринбург] началась в 2020 году в районе Бисерти. В 2021 году мы уже сдали первые 26 км на том участке (его расширили до четырех полос, — прим. URA.RU), и тогда же президент дал поручение продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. Мы планировали вести реконструкцию планомерно, но получилось так, что пришлось оперативно провести проектные работы, экспертизы и массово выходить на всю линейку. Суммарно контракты по всем объектам составляют около 23 млрд рублей», — рассказал Тельнов. На трассе Пермь — Екатеринбург ремонтируют 14 мостов и путепроводов, шесть из них сдадут уже в этом году. Также рабочим нужно заменить 140 водопропускных труб, причем некоторые из них широкие, так как через них текут реки. Помимо этого дорожники заменят 93 километра асфальта и расширят дорогу с двух до четырех полос. На трассе работают несколько подрядчиков. Срок окончания всех работ — ноябрь 2024 года. Планируется, что к тому времени «путинский автобан» уже соединится с Пермским трактом в районе города Ачит. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Строительство трассы на территории Свердловской области началось в феврале на участке Ачит (24 км от Красноуфимска, прим. ред.) — Дюртюли (Башкирия).