22 октября 2023

Мэр Копейска вызвал на ковер директоров крупнейших заводов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, фалейчик андрей
Глава Копейска Андрей Фалейчик спросит с директоров за срыв диспансеризации Фото:

Глава Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик вызвал на ковер директоров двух крупнейших предприятий города — машзавода и завода «Пластмасс» — за срыв диспансеризации. Об этом мэр заявил 23 октября в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«Руководителей и завода „Пластмасс“ и машиностроительного завода приглашайте ко мне», — поручил Фалейчик заместителю по социальному развитию Светлане Логановой. Предположительно, встреча может состояться в среду, 25 октября.

По информации Логановой, на Копейском машиностроительному заводе диспансеризацию прошли 227 человек при численности коллектива около четырех тысяч сотрудников. На заводе «Пластмасс» диспансеризация идет медленно в связи с тем, что предприятие ввиду большой загруженности заказами не имеет возможности предоставить работникам положенный за прохождение диспансеризации отгул.

Завод «Пластмасс» и АО «Копейский машиностроительный завод» являются крупнейшими в городе предприятиями по численности сотрудников. В целом в Копейске диспансеризацию прошли более 19 тысяч человек (60 процентов от плана), что выше среднеобластного уровня (51 процент).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик вызвал на ковер директоров двух крупнейших предприятий города — машзавода и завода «Пластмасс» — за срыв диспансеризации. Об этом мэр заявил 23 октября в ходе аппаратного совещания в мэрии. «Руководителей и завода „Пластмасс“ и машиностроительного завода приглашайте ко мне», — поручил Фалейчик заместителю по социальному развитию Светлане Логановой. Предположительно, встреча может состояться в среду, 25 октября. По информации Логановой, на Копейском машиностроительному заводе диспансеризацию прошли 227 человек при численности коллектива около четырех тысяч сотрудников. На заводе «Пластмасс» диспансеризация идет медленно в связи с тем, что предприятие ввиду большой загруженности заказами не имеет возможности предоставить работникам положенный за прохождение диспансеризации отгул. Завод «Пластмасс» и АО «Копейский машиностроительный завод» являются крупнейшими в городе предприятиями по численности сотрудников. В целом в Копейске диспансеризацию прошли более 19 тысяч человек (60 процентов от плана), что выше среднеобластного уровня (51 процент).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...