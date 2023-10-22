Мэр Копейска вызвал на ковер директоров крупнейших заводов

Глава Копейска Андрей Фалейчик спросит с директоров за срыв диспансеризации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик вызвал на ковер директоров двух крупнейших предприятий города — машзавода и завода «Пластмасс» — за срыв диспансеризации. Об этом мэр заявил 23 октября в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«Руководителей и завода „Пластмасс“ и машиностроительного завода приглашайте ко мне», — поручил Фалейчик заместителю по социальному развитию Светлане Логановой. Предположительно, встреча может состояться в среду, 25 октября.

По информации Логановой, на Копейском машиностроительному заводе диспансеризацию прошли 227 человек при численности коллектива около четырех тысяч сотрудников. На заводе «Пластмасс» диспансеризация идет медленно в связи с тем, что предприятие ввиду большой загруженности заказами не имеет возможности предоставить работникам положенный за прохождение диспансеризации отгул.

Завод «Пластмасс» и АО «Копейский машиностроительный завод» являются крупнейшими в городе предприятиями по численности сотрудников. В целом в Копейске диспансеризацию прошли более 19 тысяч человек (60 процентов от плана), что выше среднеобластного уровня (51 процент).